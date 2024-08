蘇富比旗艦藝廊香港開幕 展出跨8000萬年逾200珍品

香港示意圖。(圖/shutterstock)

蘇富比位於香港置地遮打的旗艦藝廊日前揭幕,展出逾百件珍稀名品。地下設有博物館 級展覽空間,可為觀眾帶來沉浸式觀賞體驗;一樓則是Sotheby's Salon,旨在提供涵蓋近20個門類的藝術品零售,展示超過200件自恐龍 時代開始橫跨8000萬年、來自全球各地的藏品供即時收藏。

文匯報報導,從佛教造像的精妙展現,到跨越千年的「冰」主題對話,再到Sotheby's Salon中種類豐富的藏品盛宴,觀眾可在此一覽自恐龍時代開始橫跨8000萬年、來自全球各地的藏品。今次地下展廳展覽直至9月11日,主辦方稱計畫每三個月更換一次展品。

一條梯間通道引領訪客到藝廊的地下樓層,從繁囂的城市轉至隱祕的展覽區域。地下呈現恢宏的空間祕境,呼應道家思想中的變化觀。地下的空間靈感來自備受中國文化尊崇的供石(奇石、觀賞石),強調人與自然之間的平衡、持續適應和變化的理念,與當代社會中所重視的生態環保理念不謀而合。供石將道家思想實體化,亦是這個沉浸式空間的靈感來源,融會貫通古今。

Grotto藝廊位處中央,緊鄰兩側分別是Pantheon藝廊與Sanctum藝廊,每個區域皆以深酒紅色和炭黑色的木材裝飾。樓高6米,高低錯落的天花板營造出石上的玲瓏峰谷、驟然起伏。這三處空間將呈獻展覽、藝術表演及大型拍賣 會預展。

位於一樓的Sotheby's Salon共五大區域,分設七間Salon,為迎合現今跨門類收藏趨勢而設,展示超過200件自恐龍時代開始橫跨8000萬年、來自全球各地的藏品供即時收藏。當中囊括恐龍化石、珠寶、非洲藝術、球鞋、西洋古典素描及設計,以迎合當今藏家品味多元的追求。

在Sotheby's Salon,一件熟悉的繪畫作品亮相,吸引眾多觀眾拍照打卡,這是英國塗鴉藝術家班克斯(Banksy)的著名自毀作品《沒有氣球的女孩》,被譽為21世紀初最重要的藝術作品之一。2018年該作品在倫敦蘇富比拍賣行高價成交後,突然被畫框後預藏的碎紙機毀壞,從而形成新的一幅話題作品《垃圾桶中的愛》 (Love is in the Bin ),並於2021年再度拍賣時大幅刷新價格。

除該名作之外,班克斯的塗鴉《罐頭》亦在此展出。