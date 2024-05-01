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香港市建局九龍城收購呎價1866美元 7年來最低

香港新聞組／香港1日電
香港3月蛋黃區商鋪空置率僅較去年同期微跌，圖為位於中環坐擁百年歷史的粵式茶樓蓮香樓舊址，在空置約一年半後，稍早以每月約28萬租出。（中通社資料照片）
香港3月蛋黃區商鋪空置率僅較去年同期微跌，圖為位於中環坐擁百年歷史的粵式茶樓蓮香樓舊址，在空置約一年半後，稍早以每月約28萬租出。（中通社資料照片）

香港房地產市場仍顯疲弱，香港市區重建局昨日向九龍城一發展計畫內的物業業主，提出以實用面積呎價1萬4599元（港幣，下同，約1866美元）收購物業，是7年來最低。好消息是3月蛋黃區商鋪空置率，僅較去年同期微跌，已見改善。

明報報導，香港市區重建局昨日向九龍城衙前圍道／賈炳達道發展計畫內的物業業主發出收購建議，向受影響合資格住宅自住業主提出以實用面積呎價1萬4599元收購物業，消息人士稱，該價錢是同區7年樓齡的「假設重置單位呎價」，已反映樓市最新變化影響。

據報導，有測量師表示，今次市建局建議收購價反映市價，因近期樓價已回落「好多」，認為對受影響業主仍具一定吸引力，相信業主接受建議收購呎價後，亦能在同區購買相若面積或質素單位。

報導說，據中原（工商鋪）數字，中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀等主要商業區今年3月商鋪空置率約6%至8%不等，僅較去年同期微跌，已見改善。不過，董事總經理潘志明認為空置率是否見頂言之尚早，需觀察暑假消費力改善否。

報導稱，特首李家超昨早出席行會前見記者，被問到近日大量「吉鋪」出租是否反映結業潮，他指香港正值經濟轉型，有行業不太成功是必然現象，同時有新行業出現，又認為沉醉經常見到的日常變化並「用一個誇大的方式處理」未必最正確。

據報導，市建局早於2022年5月公布開展衙前圍道／賈炳達道發展計畫，已做凍結人口調查。項目總面積3萬7061平方米，涉3個地盤。項目預計將易地重置現時位於侯王道的社區設施，及在「龍塘區」和啟德發展區之間構建門戶廣場，當中新政府綜合大樓（包括九龍城街市）預計2030年建成，其他部分預計2034至2037或2038年落成。

報導稱，衙前圍道／賈炳達道發展計畫共涉1000個業權，市建局昨提出以實用面積呎價1萬4599元收購自住物業 ，業主將有60天時間考慮。市建局亦以項目原址興建新發展項目內的「樓換樓」單位，或以啟德煥然壹居的「樓換樓」單位，為合資格住宅自住業主提供現金補償以外的選擇。

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