港珠澳大橋開通5年使用率低 難逃「鬼橋」命運

港珠澳大橋使用量不理想，有媒體稱它「鬼橋」。（中新社）

港珠澳大橋在2018年開通後，使用量一直不理想。雖然香港 運輸署數據顯示，去年在新冠肺炎疫情結束恢復通關，以及實施「港車北上」及「澳車北上」政策，令去年全年使用港珠澳大橋的車輛總數達到破紀錄的227萬9087輛，不過現實卻是大橋給人的感覺還是使用率偏低，甚至不少媒體稱之為「鬼橋」。

美國之音報導，曾經在澳門 工作五年的香港工程師張信偉說：「車流從來都不多，永遠都是我乘坐的金巴在橋上孤獨行駛。」

在香港公營機構擔任工程師接近20年的張信偉，在2017年因為工作需要而移居澳門。由於來往港澳之間的船運系統多年來相當便利，所以張信偉跟大部分在澳門工作的香港人一樣，只在工作天居住在澳門，每逢禮拜五或公眾假期前一天一下班便返回香港，到了周日或假日最後一天的晚上才回到澳門的家，準備明天在澳門的工作。

原本在港珠澳大橋開通之後，來往港澳之間理應更加便利；而且俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士票價只需要65港元（約8.3美元），只是船票價錢的三分之一，更應該刺激大橋使用量。可是事實並非如此。

張信偉只坐了金巴一次之後，便決定還是坐船較好。他認為港珠澳大橋的最大問題是無論是香港口岸或澳門口岸，跟市中心距離都太遠，使用大橋令他覺得辛苦很多。

港珠澳大橋被認為是「鬼橋」的另一個原因，是投資和回報相差很遠。再者，大橋落成後使用量不符預期，「港車北上」需要申請人士同時擁有香港和內地駕駛牌照才能獲批，於是首輪申請人數雖然達1.7萬人，卻只有1600人被批准，有資格上橋。

而且從現在的通行狀況來看，當初是否有必要興建港珠澳大橋都值得質疑。據港府 入境事務處於3月29日發布的數據，復活節四天連假的首天，透過港珠澳大橋及港澳客輪碼頭離港人士合共有12萬5957人，比羅湖或落馬洲支線少3萬多人。相反同一天透過大橋及碼頭從澳門到香港的人數只有5萬4144人，不到總入境人數的15%。簡單來說，就是來往港澳的人使用港珠澳大橋者根本不多。

形成這情況的原因，一方面是對於香港人來說，如果有錢和長假期的話，坐飛機到歐美日韓等地旅遊是首選，不然就到深圳或廣東省消費，澳門是相對排名較後的外遊選擇。另一方面對澳門人來說，香港的吸引力也大不如前。