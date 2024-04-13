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香港中學文憑考試 岳陽樓記、第九味讓考生好想哭

香港新聞組╱香港13日電
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

相當於內地高考香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，超過4萬5000名考生報考，中文科又被稱為「死亡之卷」，其中一題評價《岳陽樓記》難住不少學生，直喊好想哭。

綜合港媒報導，十年前，DSE中文科出了一道閱讀題，閱讀內容是台灣作家徐國能的《第九味》，要求考生寫出除文中提到的「甜、酸、苦、辣、鹹、澀、腥、沖」八味外的「第九味」是什麼？大量考生摸不著頭腦，叫苦連天。

今年DSE中文科繼續改革，考試由2日改為1日，繼2023年取消口試後，再取消卷三的聆聽及綜合能力卷，目前只剩下閱讀卷和寫作卷。卷一分為甲乙兩部分，甲部分材料從12篇指定篇目中選出6篇《始得西山宴遊記》、《六國論》、《念奴嬌·赤壁懷古》、《登樓》、《師說》、《岳陽樓記》。考生需要回答8個問題，其中長問題與《師說》、《岳陽樓記》有關，《岳陽樓記》的題目更占9分。

有老師提到，其中較難的題目是要求學生評價《岳陽樓記》中的「銜遠山，吞長江」改為「接遠山，吞長江」會否較理想。其實，考生只要掌握「銜」這個字的意思，就比較好作答。

但有考生表示，考前押題都沒有人提《師說》和《岳陽樓記》，還有考生根本沒有準備，表示：「不知道作者在講什麼飛機，做題做到想跟作者一起哭啊！」

據報導，今年DSE首次在大灣區內地城市設立考場，分別是深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校，共有約110名港籍考生應考，非常方便。

而對於香港公務員子女來說，還有一個好消息。根據公務員事務局提交給立法會的文件，「公務員子女內地就學獎勵計畫」將為公務員在內地接受中、小學教育的合資格子女提供教育獎勵，每名子女最多可獲16萬港元(約2萬美元)。獎勵計畫的名額為每學年100個。首輪獎勵計畫適用於2022/23學年在內地完成整學年的全時間中、小學教育的合資格公務員子女。

香港 灣區 高考

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