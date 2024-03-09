香港屯門赫見2嬰屍存玻璃瓶 情侶被捕
香港屯門新墟一幢唐樓8日被揭恐怖命案，業主收回單位後派清潔工清理，竟發現兩個玻璃瓶內分藏兩具有液體浸著的男嬰屍體。警方拘捕兩名欠租的男女情侶前租客，相信為兩嬰父母，暫列作屍體發現及非法處理屍體案。警方將案列作「屍體發現」及「非法處理屍體」。
明報報導，被捕男子姓林，24歲，報稱倉務員，有三合會背景；被捕女子姓周，22歲，報稱公關，二人為情侶。新界北總區重案組總督察歐陽德稱，兩嬰屍無表面傷痕，已移送殮房，死因、出生及死亡時間有待今午剖驗確認。警方正調查被捕男女犯案動機，據悉初步相信不涉「養鬼仔」，不排除嬰兒出生時夭折。
現場為屯門啟民徑美恆樓。據了解，涉案租客自2022年12月租住單位，最近半年一直欠租，業主5日與地產公司職員上門要求租客遷出，並安排清潔工翌日到場打掃。清潔工昨早發現客廳梳化角落有一塊白布，蓋著兩個裝有嬰屍及不明液體的圓柱體透明玻璃瓶，兩瓶各直徑15厘米、高30厘米，用紅色膠蓋密封。據悉兩具嬰屍目測不足一歲。清潔工見狀通知業主及報警。
三合會（Triad），是源自南中國的祕密社會。三合會是天地會的變名或分支，名稱最早見於清嘉慶年間。在香港，大部分黑社會組織都是源自三合會，故此有時「三合會」被用來泛指黑社會犯罪集團。
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