控方：蘋果英文版爭外國支持 黎智英要員工勿針對川普

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 被控違反國安法的案件，昨日在西九龍法院進入第五天審訊。控方指黎智英為爭取外國讀者和政治人物的支持，曾指示蘋果高層增設英語新聞，並多次指示應集中於支持反修例運動一方的觀點、欲爭取美國官員訂閱，還要社長張劍虹提醒記者「不要跟紐約時報和CNN針對川普 ，蘋果卻要靠川普政府支持保命」，指示張發起「一人一信救香港」，邀請公眾向川普寫信。

明報報導，已還押逾千日的黎智英昨晨由囚車押送到庭，微笑對親友點頭揮手。控方、律政司副刑事檢控專員周天行繼續讀出開案陳辭，指黎智英就蘋果增設英文版與不同人商討，最先於2020年4月17日，美國國務院前資深顧問惠頓（Christian Whiton）提議提供英語新聞，指能產生政治效果，政治人物會更願意與黎會面和聽從其意見。

同年5月社會有聲音指香港將實施國安法；同月10日，黎智英向助手Mark Simon表示英語新聞是一個爭取美國和外國人支持的機會，亦會帶來政治和經濟援助；黎表明希望美國時任副總統潘斯和時任國務卿龐培歐能訂閱。

黎智英計畫英文版版面涵蓋10至12則本地新聞報導、觀點、特寫及訪問，另有約8至10則內地新聞，但被指指示他人只集中於「黃」一方觀點，稱並非要取得平衡，而是要報導支持香港的人的觀點；為進一步宣傳英文版報章，黎表示他會接受更多訪問和出席更多電台及電視節目。

5月14日，黎要Mark Simon跟進邀請前港督彭定康拍片呼籲香港和海外大眾訂閱；及後黎指示張發起「一人一信救香港」，邀請公眾向川普寫信，要求美方對抗北京政府；黎在31日稱，張可為重要的政治人物及英美官員提供免費訂閱。黎亦被指曾明確尋求外國制裁和其他敵對行為，如他曾與袁弓夷討論美國介入香港的事宜，對話錄製成影片，當中提到國務院港澳辦主任夏寶龍應被制裁，又指香港已變成最大型的「洗黑錢基地」，外國投資者應撤資。

國安法實施後，黎智英多次主持直播訪問「Live Q&A with Jimmy Lai」，受邀參加者19人，包括美國陸軍退役上將、美國大學教授、美國前副國防部長、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、華爾街日報社論撰稿人等。審訊今續。