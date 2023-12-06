港生閱讀能力跌出全球十大 科學成績升2位 教育平等第2

「學生能力國際評估計畫」研究顯示，香港學生的數學及科學能力穩定或上升，閱讀能力則下跌。（中通社資料照片）

三年疫情 期間面授時間減少，對香港 教育帶來的後遺症顯現。香港中文大學昨日公布「學生能力國際評估計畫」（PISA）研究結果，發現在全球81個國家及經濟體系中，香港15歲學生的科學能力排名從全球第九升至第七位，分數比2018年的評估上升；數學能力繼續排第四，惟分數有所下降；閱讀能力由第4位首次跌出十大降至11位，教育平等的表現卓越，位列全球第二。

綜合大公、文匯報報導，中大教育數據研究中心認為，香港整體成績名列前茅，學校為學生提供有效支援；成績方面，疫情期間學生可能分配了更多時間給易於評估的科學與數學等科目，閱讀時間減少影響了排名。但相信隨著全面復常，學生可逐漸恢復學習進度。而相比科學和數學等較易評估的範疇，語文在疫下學習時間容易被忽視，情況值得關注。

教育局 表示，讚賞香港學生在數學及科學方面取得優異成績，會根據評估結果在閱讀方面制定針對性策略。

國際學生能力評估計畫是由經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的全球性學生評估計畫。自2000年起，每三年舉辦一次。此次共有81個國家和經濟體參與PISA 2022。香港的測試工作去年中進行，中大教育數據研究中心受教育局委託，隨機抽取全港163所中學的5907名15歲學生以及他們的校長、教師和家長參與評估。

中大教育數據研究中心教育心理學系教授侯傑泰表示，本次評估正值香港從第五波疫情中復原期間，當時香港中學只維持半日授課，令學生閱讀成績受到影響，但香港的整體成績依舊名列前茅。此外，香港學校在疫情停課期間為學生提供有效支援，香港學生每天參加線上課程的比率達75%，明顯高於OECD的平均水平（51%）。

這次研究還發現，香港教育平等的表現卓越，位列全球第二，有17%屬社會經濟地位弱勢的學生在數學成績中排名前四分之一，高於OECD平均水平的10%，反映來自弱勢背景的學生亦得到足夠的支援。

教育局表示，會參考今次評估結果，檢視現有學與教措施，尤其在閱讀方面，制定針對性策略，提升學生的能力，以提升香港學生的國際競爭力。