留美港女動畫入圍學生奧斯卡 稱受王家衛啓發

動畫The Sun is Bad有一幕講述小女孩在商店裡被太陽曬得融掉。動畫製作人、港產動畫師Rachel自言小時候不太喜歡夏天，常幻想「捉太陽」。（視頻截圖）

香港 女生繆心怡小時候在烈日下想要捕捉熾熱的太陽，她與團隊以呈現狂想的動畫「走開啦太陽」（The Sun is Bad）3分鐘短片，入圍 學生奧斯卡 八強，該獎項所有評審員都來自美國奧斯卡評審委員會。

現年22歲的繆心怡，今年自美國薩凡納大學畢業，明報報導，此次有2000多部世界各地作品參賽，繆心怡的動畫以「走開啦太陽」為中文名，場景參考香港1980年代街景，比她出生的年代要早，選擇將唐樓、士多（商店、雜貨店）及霓虹燈等香港逐漸消逝的事物以動畫呈現，她稱是當作紀念，亦希望將香港本土文化帶給外國學生。

據報導，動畫「走開啦太陽」講述1988年的香港，小女孩試圖用風扇、可樂及花繩等她所擁有的一切摧毁太陽，最終小女孩參拜佛像後親吻太陽，令太陽「落山」，阻止太陽融化香港。繆心怡表示，小時候不太喜歡香港的夏天，且她有濕疹，笑言小時候整天幻想捉太陽，加上她自小喜愛本土文化，例如她在香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的畢業作品曾以紅白藍膠袋製作一系列作品，故產生製作該動畫的念頭。

報導指出，繆心怡表示，該動畫製作需時8個月，團隊共有25名成員，分別來自香港、美國及哥倫比亞等地。她說，動畫中場景參考香港80年代街景，不過由於團隊大部分成員均未到過香港，繆心怡笑稱製作動畫前曾透過Google地圖，帶領團隊虛擬遊覽深水埗及黃埔等地區，加深團隊對香港舊樓的認識。

報導稱，被問及製作該動畫的最大困難，繆心怡說，由於大學規定片長不可超過3分鐘，故難以在動畫中深入講故事。另外，她說該動畫的結尾本來是由小女孩使用太陽油「對付」太陽，甚至計畫將風扇及冷氣結合成一台機械人，與太陽對戰，但她認為前者未必夠震撼，後者則需花大量時間製作。最終結局則源自其大學教授曾到訪沙田萬佛寺的印象，而且她原居住於沙田，她認為佛像與香港80年代的氛圍相搭，故決定採用教授想法。

另據「Oh!爸媽」報導，繆心怡說，中學視藝科老師在課堂上播放王家衛導演的《重慶森林》，令她從此深深著迷。她笑言，雖然自己沒有王家衛導演的文青觸覺，但會參考王家衛電影中顏色、風格等。