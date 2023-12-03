前「香港眾志」副秘書長周庭宣布棄保 永久離開香港

圖為前「香港眾志」副秘書長周庭2020年12月9日前往香港高等法院應訊資料照。（中新社）

前「香港 眾志」副秘書長周庭因參與2019年反送中運動遭判刑10個月，2021年刑滿出獄後，於今年9月獲香港國安處發還旅遊證件批准其離港前往加拿大升學 ，但要求必須在本月底返回香港報到。但周庭昨日於社交平台宣布，決定「不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」，形同宣布棄保。

香港媒體報導，香港警方強烈譴責這種公然挑戰法紀的不負責行為，呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。

周庭3日晚間在Instagram連續發表兩篇長文說明她決定不返回香港向警方報到的原因。

前「香港眾志」副秘書長周庭在Instagram上宣布，她已決定不回去香港向警方報了，「大概一輩子不會回去了」。（取材自周庭Instagram）

周庭說，2020年11月23日她因警總案開始還押，隨後被判入獄。監禁期間，她一直很害怕自己無法出獄，至出獄前最後一晚，仍然被「無法出獄」的想像和恐怖重重包圍，也總是想起國安搜屋、判刑、被鎖上手扣、脫光衣服被懲教檢查等情景，「這一切，也是我失去自由的證明」。

「幸運地，我能在2021年6月離開監獄。心中的恐懼和不安，卻絲毫沒有消失。」

周庭表示，出獄後，她仍需遵守國安法的擔保條件，定期報到，護照亦一直被沒收，不能出境。按照國安法的程序，每三個月，國安都會要求她簽署一份「扣留旅遊證件通知書」，通知她護照會被多扣留三個月，「三個月又三個月，三個月又三個月」。

「每次報到，我也擔心會隨時再被拘捕，即使回到家，也總是想像著，國安會否在某個清晨，就如上次般，敲打著我家的門，試圖把鎖撬爛，破門而入，再次用某個罪名把我帶走。每天，這些想像也會在我的腦海裡湧現，而我除了大哭、崩潰、顫抖，又或者和朋友訴說我的恐懼，我什麼也做不了，什麼也做不了。」

隨著症狀愈來愈多，情況愈來愈來嚴重，經醫生診斷，周庭才知道了，她已罹患創傷後壓力症及抑鬱症，導致她身心處於非常不穩定的狀態。

周庭說，「（前）民主派政治人物的身分為生活帶來的種種限制，再加上無止境的等待，我的心理狀況每況愈下，2023年，是我的情緒、身體最差的一年。」

因此周庭今年作出一個重要決定：報讀碩士課程，最後得到加拿大一所大學取錄，因此她就向香港國安提交申請。國安除要求她提交大學、學科、時間表、宿舍、過數紀錄等資料，查問她報讀課程的原因，更要求她寫下「悔過書」，表示對過往的政治參與感到後悔，今後不會再參與，也不會與相關的人士，包括學民和眾志的成員聯絡。

周庭表示，經過多重關卡，今年7月初，國安告知，如果想到加拿大升學，還有一個條件：「跟我哋返一次大陸」（即由香港警務處國安處人員「陪同」和「保護」到中國大陸）。

「我知道，在國安面前，其實我沒有拒絕的權利；同時，萬一有什麼事情，我就是『主動送中』了，那段時期，心中一直非常恐懼，生怕所有事情都會是自己的『最後』。」

周庭說，今年8月某天，她便在五名香港國安人員的「陪同」下，到了中國大陸。當天，除了某些吃喝玩樂行程，她還被安排參觀「改革開放展覽」，了解中國及共產黨的發展，以及歷代領導人的「輝煌成就」，之後並被安排到騰訊總部，了解「祖國的科技發展」。

「坦白說，我從不否定中國的經濟發展，但一個如此強大的國家，要將爭取民主的人送入監牢、限制出入境自由，還要求以進入中國大陸參觀愛國展覽作為取回護照的交換條件，這何嘗不是一種脆弱呢。」

周庭說，整趟行程中，雖然沒有安排面見任何官員黨員，也沒有接受公安部盤問，但她感覺到自己全程是一直被監視的──「陪同」她的國安處人員，曾經和當地的對口單位交頭接耳；在參觀改革開放展覽和騰訊總部這些「重點行程」時，周庭也被要求和展覽的燈箱/logo打卡合照，隨行的深圳人司機還不斷拍下她的照片。

「若我一直保持沉默，那些照片或許會有天成為我『愛國』的證據──那種恐懼就是如此有形的。不少香港人會北上娛樂消費，而我卻是被迫到中國大陸以換取出境讀書的機會，只讓我感到非常諷刺。」

回到香港，周庭再次被國安要求寫下「感謝警方安排，使我能了解祖國的偉大發展」的信件。最後，她終於在9月中順利離開香港前往加拿大多倫多就學，而護照，是在出發前一天才收到的。

周庭稱，「不知不覺間，我已經來了差不多三個月，第一學期也快將要完結了」；「原定我要於12月底回到香港，就國安法向警方報到，經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、我的生理和心理健康，我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了。」

周庭解釋，主要的原因是，如果她回香港報到，國安即使不拘捕或收回她的護照，也很有可能會像之前那樣，提出一些條件或進行問話，而她需要滿足他們才能回到加拿大。

「即使12月底他們不這樣做，下年我再回港時，隨着香港形勢變得更嚴峻，他們也隨時可以再以調查為由禁止我出境。我不想再被迫做不想做的事情，也不想再被迫到中國大陸了。這樣下去，即使我人安全，身體和心靈也會崩潰。」

周庭最後說，「這數年切身感受到，免於恐懼的自由，是多麼可貴的東西。將來還有很多未知，但可以知道的是，我終於不用再為會否被捕而擔憂，也可以說想說的話、做想做的事了。在加拿大學習和療傷的同時，也希望能重拾過去因情緒病和種種壓力而放下了的興趣，好好建立屬於自己的節奏。自由來得不易，在擔驚受怕的日常中，更加珍惜所有沒有遺忘自己，關心自己、愛自己的人。願我們能在不久的將來重聚，好好擁抱彼此。」