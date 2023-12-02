港警破獲毒倉 主犯是14歲少年 吸毒變販毒令人憂心

香港青少年涉毒由被動吸毒，發展到參與運毒甚至製毒，情況令人吃驚。圖為香港海關11月28日在香港機場查獲的580克海洛英，市值約46萬港元。(中通社)

香港 警方今年為青少年舉辦的「禁毒季」結束，但就在活動結束跨入12月之際，香港警方破獲一個毒品 儲存倉，拘捕三名男女，而主犯居然是一名14歲少年。

香港警方自9月至11月舉辦「禁毒季」，教導青少年辨識身邊潛在的吸毒者及不法場所。但活動才剛結束，12月1日，警方1天之內公布3起毒品案，其中一起是警方在粉嶺皇后山邨搗破一個毒品儲存倉，抓走3人，包括14歲少年、72歲的男子、48歲的女子。本以為是父母販毒，孰料主犯竟是他們的14歲兒子。

父親供稱是清潔工、母親是建築工人，家貧少年貪財，被販毒集團招攬，輟學為收取數千港元報酬，就將住所闢作毒品儲存倉。

警方在皇后山邨發現這名可疑少年，在他身上查獲約350克海洛因，之後在其住所搜出約6.3公斤海洛因。警方其後再搜查葵涌一個工廈迷你倉中起獲約14公斤海洛因，涉案毒品黑市值約1600萬港元(約205萬美元)。

目前少年被捕和暫控「販運危險藥物」等兩項罪名，2日交粉嶺裁判法院提堂，其父母則獲准保釋待查。14歲少年可能不算涉毒案最年輕的嫌犯，但卻可能是一單案件中最年輕的主犯。

今年以來，香港整體毒品案較去年下降，早前的數據說今年前8個月毒品案跌16.3%，香港警務處長蕭澤頤也說，今年首三季青少年觸犯與毒品有關罪行的數字下降，有130名21歲以下青年和少年因犯嚴重毒品罪行被捕，人數是10年來新低。

但香港毒品案還是有新特點，一是破案中檢獲的多種毒品檢獲量均上升，增幅最大是大麻 植物，增加逾6倍，再就是可卡因，檢獲量亦增2.8倍。

二是海外偷運毒品數量大增，香港海關說上半年在香港國際機場共偵破604宗毒品案件，涉約2公噸多懷疑毒品，檢獲量及案件數目較去年同期大升八成；三是青少年涉毒品總人數減少，但是呈現由被動吸毒，發展到參與運毒甚至製毒，情況令人吃驚。