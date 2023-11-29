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港區選催票 國泰推內地返港優惠機票 社服基金會辦抽獎

香港新聞組／香港29日電
鼓勵港人返鄉投票，香港各界社會服務基金會推出抽獎活動。圖為志願者向市民派發區議會選舉宣傳單張。（中通社）
鼓勵港人返鄉投票，香港各界社會服務基金會推出抽獎活動。圖為志願者向市民派發區議會選舉宣傳單張。（中通社）

香港12月10日舉行區議會選舉，為鼓勵港人返鄉投票，國泰航空提供從中國大陸返港選民優惠機票。而親北京的港島各界社會服務基金會也辦抽獎活動，獎品包括至少8支華為手機、400張每張價值300港元（約38.4美元）的超市禮券等。

聯合新聞網轉角國際報導，這是國泰航空首次為香港選民提供這樣的優惠，國泰航空並對此回應：該優惠措施的目的是「便利居住在內地的香港居民返回香港，積極參與即將於12月10日舉行的2023年區議會一般選舉」。

目前國泰航空的官網上並未出現優惠訊息，南華早報引述消息指出，部分親北京的港人組織、協會將取得優惠碼，例如「香港海南社團總會」就是參與其中的團體之一。根據報導，在網路上購買12月5日至20日期間從中國城市往返香港的機票時，輸入優惠碼就可以打9折。

這是2021年中國宣布「愛國者治港」之後，首次的區議會選舉，由於直選席次比例極低，泛民派又全面缺席，港府憂心第一屆「愛國者區議會」，會在極低的投票率下選出。中國全國人大香港代表譚耀宗就指出，鑑於2023年區議會選舉是「僅限愛國者」選制下的首次地方選舉，因此必須「體面」進行投票，他說：「如果政府沒有做好，將被追究責任。」

金融時報、南華早報皆報導，就在國泰給出優惠的一周前，港澳辦主任夏寶龍才會見了國泰母公司太古集團的領導團隊，並表達希望太古集團「繼續堅定支持一國兩制」。

早在反送中運動期間，國泰航空就數度被北京當局針對過，2019年8月中國民航局向國泰發出整改「重大航空安全風險」之命令，其中要求將「參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員」停職，指的就是曾參與反送中運動的國泰職員，其後國泰後將兩名分別被起訴「暴動罪」和被指控「不當使用企業資訊」的機師撤職，另有兩名員工被解雇。

此事之後，國泰航空的英籍行政總裁何杲（Rupert Hogg）突然辭職，何杲自稱此舉是「對公司近月所面對的事件負責」。

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