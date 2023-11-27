親中投票優惠價？國泰航空推出「愛國者便宜機票」鼓勵中國返港投票

香港即將於12月10日舉行區議會選舉，這是2021年中國宣布「愛國者治港」之後，首次的區議會選舉，國泰航空將為從中國返港的選民提供優惠機票。圖為起飛升空的國泰航空航班。(路透)

「有批機票好便宜的，有需要打這個電話吧...」香港 即將於12月10日舉行區議會選舉，這是2021年中國宣布「愛國者治港」之後，首次的區議會選舉，國泰航空將為從中國返港的選民提供優惠機票。由於香港的選制早已被改造，直選席次比例極低，選出的必然會是「愛國者議會」，但是投票 率卻相當堪慮，港府也憂心超低投票率的難堪局面；而就在國泰給出優惠的一週前，中國港澳辦主任夏寶龍才會見了國泰母公司太古集團的領導團隊，並表達希望太古集團「繼續堅定支持一國兩制」。

國泰航空發言人表示，將向「從中國返港為12月10日區議會選舉投票的香港選民」，提供專屬的折扣機票。這是國泰航空首次為香港選民提供這樣的優惠，國泰航空並對此回應：該優惠措施的目的是「便利居住在內地的香港居民返回香港，積極參與即將於12月10日舉行的2023年區議會一般選舉」。

目前國泰航空的官網上並未出現優惠訊息，《南華早報》引述消息指出，部分親北京 的港人組織、協會將取得優惠碼，例如「香港海南社團總會」就是參與其中的團體之一。根據報導，在網路上購買12月5日至20日期間從中國城市往返香港的機票時，輸入優惠碼就可以打9折。

香港國際機場的等候旅客和停機坪上的國泰航空飛機。(美聯社)

國泰航空提供折扣優惠，為的是提高區議會選舉的投票率，而其他機構為達此目標的措施，還包括親北京的香港島各界社會服務基金會推出鼓勵民眾投票的抽獎活動，提供做獎品的有至少8隻華為手機、和400張每張價值300港幣的超市禮券。

為何會有這些想提高投票率的措施出現？原因要回到香港的「愛國者治港」背景下——本次是2021年中國國家主席習近平強調「愛國者治港」以來，首次舉行的區議會選舉，而就在2021年，中國全國人大會議（即俗稱的「兩會」）為確保「香港必須由愛國者治理」，改造了香港選舉制度。

雖然所謂「完善選制」的範疇是特首和立法會選舉，區議會並不在當時的改造範圍中，但是香港特區政府2023年5月時通過整頓區議會選制方案，增加「資格審查」區議員的條款，還將直選產生的區議員比例大幅降低。

香港特首李家超當時對區議會選制整頓，表示是要確保區議會「去政治化」，並指責有區議員「危害中國國家安全」，「鼓吹『港獨』，助長『黑暴』，反對香港《國安法》」。

現如今，根據香港政府公布的2023年區議會選舉簡介，改制後的區議會，議員人數減至470人，其中保留27席「當然議員」、另設179席特首委任的「委任議員」、176席「地區委員會界別議員」（由各區「撲滅罪行委員會」、「防火委員會」和「分區委員會」委員互選產生，這些委員全都遊港府委任），由地方選區的選民直選選出的議員席次，只剩88席，僅全體席次的18.7%。

飛抵香港的一架國泰航空波音777型號航班。(路透)

而在資格審查的部分，選舉簡介指出，「區議會資格審查委員會」會審查及確認所有區議會候選人、以及獲建議委任和擬登記為「當然議員」者的資格，審查項目包括是否擁護《香港基本法》、是否效忠香港特區法定要求等等，也會徵詢「香港特別行政區維護國家安全委員會」的意見，並根據其意見來決定候選人資格。

以原本選制進行2019年區議會選舉，共選出479名區議員，除了27名新界9區的鄉事委員會主席出任「當然議員」之外，其餘452名區議員均是選民直選產生，而當時投票日期是在反送中運動仍激烈進行的2019年11月，香港選民以「投票」這一最簡單而明確的方式，表達對於香港前景走向的期望，創下71.23%的新高投票率，泛民主派陣營更是在多個選區大獲全勝，贏得389個議席，佔直選席次的86%，親北京的建制派則空前慘敗。

但其後，全國人大2020年6月通過頒布《香港國安法》，立法會又在2021年5月通過《公職修訂條例》，要求現任區議員宣誓「擁護《基本法》、效忠香港特區」，導致眾多泛民派區議員相繼辭職，或是在拒絕宣誓後被褫奪議席，甚至是在宣誓後仍被裁定宣誓無效而失去議席，導致將近70%議席懸空的荒謬情形。

可以想見，在新的區議會選制之下，選出的必然會是「愛國者議會」——事實上，泛民派已確定將全面缺席2023年的區議會選舉，這是1985年英屬香港政府首次舉辦區議會選舉以來首次。

已移居英國的前香港理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華指出，泛民陣營的缺席並不出人意料，原因是：「誰當選都一樣，都得聽阿爺（北京）的話。」

國泰航空的機師從駕駛艙中向外望。(路透)

但是，香港政府如今卻擔心，在這宣告「愛國者治港」之後，將產生的第一屆「愛國者區議會」，會是在極低的投票率下選出——《金融時報》引述政治分析，預期2023年的投票率可能落至20%，甚至更低，對照前次2019區議會選舉的投票率和結果，無疑極度難堪。這樣的憂心其來有自，就是2021年的香港立法會選舉——立法會選制經過全國人大「完善」之後，投票率是30%，這還是經過包括4大會計師事務所之一KPMG在內的大型企業為員工提供一日休假，以便投票之後得到的數字，而2016年的前次選舉投票率是58%。

中國全國人大香港代表譚耀宗就指出，鑒於2023年區議會選舉是「僅限愛國者」選制下的首次地方選舉，因此必須「體面」進行投票，他說：「如果政府沒有做好，將被追究責任。」

憂慮投票率難看的香港政府，就把腦筋動到了身在中國的香港選民身上，國泰航空也就成為了被關切、被要求的對象；《金融時報》、《南華早報》皆報導，在國泰航空給出優惠措施的一週前，中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在深圳會見了國泰航空母公司、英國太古集團的領導階層，並向太古集團行政總裁施銘倫（Merlin Bingham Swire）表示，中國政府希望太古集團繼續堅定支持「一國兩制」方針、為香港經濟社會發展做出更大貢獻。