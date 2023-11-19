長期職缺逾千 香港科技園試行新計畫全球招才

香港示意圖。(圖：shutterstock)

創新科技是香港 發展重點，也是產業多元化的一大引擎，奈何香港缺乏創新科技的人才。香港科技園公司表示，園區內有1400間公司，長期有超過1000個職位空缺，尤其是研發人員。為此，科技園公司會試行全新的「國際創科人才領航計畫」，向園區公司及非本地專才提供支援，包括舉行招聘會和進行人才配對等支援服務，及為赴港的專才舉辦廣東話班等，以吸引高端人才在香港落地生根，成為創科新動力。

文匯報報導，香港科技園公司行政總裁黃克强表示，香港科研人才短缺，科學園占地面積雖然不大，但有1400間公司，其中半數為初創公司，合共約2萬人上班，其中1.3萬人也是科研人員，即香港每3個科研人員中就有一個在科學園上班，但園區公司仍恒常有超過1000個職位空缺，目前最需要是研發人員等專才。

他表示，現時園區內的公司，約有七成員工為本地人，三成是來自內地的專才，其餘則屬海外人士。科技園過去暑假與美國史丹福大學 合作，讓其學生到園區實習，另外也即將來美國進行招聘，會繼續聘請各地的人才赴港，並吸引更多公司到科學園創業。

為增加吸引力，科技園公司宣布會透過全新的「國際創科人才領航計畫」，向符合資格園區公司提供支援，包括為其舉辦招聘會和人才配對等，以鼓勵招聘國際創科人才，期望全新的「國際創科人才領航計畫」能吸引高才在港落地生根，並繼續與各界共同努力，為全球人才落戶香港作出貢獻，壯大香港的創科人才庫。

科技園公司亦將於26日與約20間園區公司前赴深圳，參加「深港融合人才專場招聘會」，向超過3000名大灣區 的大學畢業生推廣香港創科發展前景。

科技園公司又會為高端人才舉辦文化體驗活動、廣東話工作坊，以及提供落戶香港諮詢服務等，讓非本地專才能盡快融入香港生活，提高他們留港發展的意願。