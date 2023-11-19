「匯報港情」 香港財爺APEC會上連2日與習近平交談

香港財政司長陳茂波（前右）出席APEC第30次領導人非正式會議期間，坐在習近平（前左）旁邊，兩人兩天都有數分鐘交談。（歐新社）

香港 財政司司長陳茂波代表特首，17日出席在美國舊金山舉行的亞太經濟合作組織（APEC）第30次領導人非正式會議後表示，在過去兩天會議中與坐在身旁的國家主席習近平 有短暫互動、交談，習主席非常關心香港，他亦向習主席匯報香港經濟和社會情況，提到新一屆港府以「拚經濟、改善民生」為首要工作，並積極搶企業、搶人才。

綜合大公報、明報報導，談到自己此次訪美的三個目標，陳茂波表示包括在會上介紹香港新機遇和優勢；與不同國家或地區領導人會面，廣交朋友；以及探訪企業、招商引資和吸引人才，均達到預期效果。

陳茂波在過去兩天會議中與國家主席習近平有互動和談話，陳茂波表示，自己向習主席介紹了新一屆港府上任以來將拚經濟、改善民生作為主要工作，尤其是在「搶企業」、「搶人才」方面採取了積極有為的政策措施。

在匯報中，他特別提及港府的招商引資工作，並表示引入的公司業務均與創科發展有關，包括人工智能和大數據、醫療和生物科技、金融科技，以及先進製造業、新能源、新材料等，而這些都是港府希望重點發展的範疇。

陳茂波又說，香港作為大灣區 的一分子，大灣區是國家重點的發展戰略，機遇也非常大，很多外商因為大灣區的潛力及優勢，都對赴港發展很感興趣。習主席在過程中很仔細聆聽匯報，亦了解了港府的工作。

陳茂波在會上表示，全球經濟面臨多重挑戰、高利率可能會維持一段較長時間，因此著力發展經濟、重建財政空間、加強銀行和金融系統的緩衝和韌性等，對有效應對未知的風險十分重要。地緣經濟碎片化是區域以至全球發展的絆腳石，經濟體應該共同努力，維持和優化相互投資和貿易的環境。

陳茂波提到在APEC財長會議中，大家判斷明年環球經濟增長會較今年稍慢，下行風險亦會較高；而不同經濟體經歷新冠疫情後都出現財赤，現在需要重建財政空間，會議上最大共識是發展經濟，氣候變化和改善基建設施也是受關注議題。他表示，各經濟體均有共識，感到要迫切發展經濟，並關心氣候變化。而他在會上介紹了香港是綠色金融和科技中心，以及港府應對氣候變化的工作目標。