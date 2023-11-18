「冰雪奇緣」園區7年打造 團隊揭細節與真人Elas互動

「魔雪奇緣世界」將於11月20日在香港迪士尼樂園度假區開幕。（迪士尼提供）

「冰雪奇緣」電影系列的場景真的實現了！全球首個及最大型的「冰雪奇緣」主題園區「魔雪奇緣世界」在香港迪士尼 展開，而為了這個大工程，整個工作團隊從開始構思到完成花了7年時間，香港迪士尼樂幻想工程師焦雅欣以及鄧杜文透露，為了完成大家想和主角安娜、艾莎互動，特別建造「森林小天地」，打破傳統的角色見面問候，可以直接進行互動遊戲。

迪士尼幻想工程師集結繪圖、建築、工程、燈光設計、節目編排與平面設計等140個學科。對焦雅欣來說加入幻想工程師最大的樂趣在為人們創造一個留下美好回憶的地方，「我相信快樂的童年可以讓人走得更遠，這就是在這裡工作的意義和目的。 」

而鄧杜文擁有超過20年創作及設計遊樂設施、主題園區、樂園體驗等，這次能如此順利還原動畫裡的「艾倫戴爾王國」，他表示除了被動畫電影感動外，也歸功在自己生於歐洲，從小就著迷畫小村莊和童話城堡，因此有不少啟發，他說：「 我真的感到很幸運，在我作為主題樂園 設計師的職業生涯中，我能夠利用我小時候一直喜歡的東西，現在將其運用到許多人喜歡的設計中。」

鄧杜文用「冰雪奇緣2」歌曲「向未知探索」幽默形容，每次計劃展開都很未知，「但你總得踏進去才會知道如何完成，化夢想為實，就是我們工作美妙之處，總會找到一條路，無論得向左或向右」。焦雅欣補充，畢竟每部迪士尼電影的核心就是以樂觀態度「克服逆境」。