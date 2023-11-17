黎明演唱會 女粉拿手燈唱跳 擊中前面歌迷頭部濺血

黎明在紅館舉行一連十場的「Leon黎明紅館演唱會」。(取材自Instagram）

黎明正在紅館舉行一連十場的「Leon黎明紅館演唱會」，15日晚發生樂極生悲的流血事件，黎明唱到快歌時，一名女粉興奮地拿手燈又唱又跳，意外擊中前面歌迷頭部，傷者被砸到濺血，驚動警方並送院治理。

香港 01報導，黎明演唱會座無虛席，第二場演唱會的快歌環節中，當黎明唱到「聽身體唱歌」時，有歌迷因太忘我而釀成流血事件。目擊者指黎明唱到這首歌時，周遭歌迷都起身一齊跳，並高舉手燈、螢光棒揮舞。突然他附近有一男一女發生口角，原來是一名女粉拿手燈時，不慎擊中前面男歌迷的頭部，那個男歌迷趕忙用張紙巾按住頭，一拿開，整張紙巾都是血。

女歌迷舉的是否是巨型或尖銳燈牌？目擊者說，那只是一支透明、膠製的小型手燈，附有膠製手柄，因此他最初也不以為然，直至見到染血紙巾才驚覺事態嚴重，想不到小小的燈牌殺傷力這麼大。

目擊者說，事件驚動保安及急救員，急救員將傷者帶離場館治理，男友人伴隨。隨後女粉繼續看秀、邊唱邊跳，但不敢再舉牌，將手燈放在座椅。過了一會，保安指傷者已報警，請該名女粉絲到場館外配合調查，於是女粉絲只好無奈離場。

主辦單位表示，已經即時安排傷者由香港聖約翰救傷隊處理傷口。其後，傷者由朋友及醫護人員陪同下，自行上救護車送院治理，呼籲歌迷欣賞節目期間注意安全，並祝願傷者早日康復。

警方表示，15日晚接獲一名50歲男子報案，稱在紅磡體育館被一名41歲女歌迷舉燈牌砸到頭，送往伊利沙伯醫院治理，案件列作糾紛及意外受傷處理。報案人曾稱會循民事方向索償。