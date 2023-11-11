我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

劉鑾雄澄清遺產風波 暗指舊愛是「賤人」、後悔幫她

香港新聞組╱香港11日電
香港富商劉鑾雄10日突然舉行記者會，親自說明「遺產風波」，還提到投資恆大的問題。(取材自微博)
香港富商劉鑾雄10日突然舉行記者會，親自說明「遺產風波」，還提到投資恆大的問題。(取材自微博)

華人置業前主席劉鑾雄昨日突然舉行記者會，就近日網路上的文章作出回應，並親自說明「遺產風波」。他提到，雖然投資恆大帶來巨額虧損，但投資是自己的決定；外界謠傳他修改遺囑把錢全留給與舊愛(呂麗君)的孩子，他也親自說明，更暗指舊愛是「賤人」。

綜合港媒報導，劉鑾雄承認投資恆大股債令他巨額虧損，但未透露實際數字。他說自己有賺有蝕，但外界就只留意他虧損多少。此外，他透露，自己沒有跟恆大主席許家印見面，也沒有嬲(生氣)對方，「只嬲自己」。

劉鑾雄強調，不論投資賺蝕都是由自己的決定，太太甘比（陳凱韻）沒有為投資恆大作決定，而且更多次勸他應沽出相關投資，只是他執意堅持，而且甘比曾在藝術品投資為他賺超過200億港元(約6億美元)。他解釋今次召開記者會的目的：「就是要還太太一個公道。」

據報導，近日內地出現多條爆料，包括「大劉改遺囑」、「甘比被踢出局」、「大劉身家全給兒子」等文章，甚至用上「驚爆」、「劉鑾雄宣布」等字眼，但昨日的記者會上劉鑾雄已將傳聞逐一澄清。劉鑾雄直呼「後悔之前幫那個賤人，應該讓她破產」，港媒追問賤人是否指呂麗君，他笑回「我沒有說哪個」、「叫她賤人就好」。

由於之前網上流傳劉鑾雄患上重病及需要換腎，記者會上一眾記者在他現身前，都特別關注他的精神狀況，結果看到的是，72歲劉鑾雄身體狀況良好。

被問及未來生意會交由哪個子女打理？劉鑾雄表示，自己連看好誰都不會公開講，但多次重申有能者居之。

至於之後會不會更改遺囑，劉鑾雄表示要看妻子和兒女會不會照他的意思做，不過他很有信心甘比及三個兒女會聽他的話。

劉鑾雄和現任妻子甘比育有2女1子，身家高達136億美元。

此外，劉鑾雄提及近日東涌地皮接連流標，認為原因是成本與利潤問題，若有盈利自然會有人入標，強調若高息環境持續多兩年，相信好多大公司也撐不住。現時的經濟環境下要懂得自保，希望一年至年半後可安然度過。

劉鑾雄又提到內地政府著急處理內房問題，但也留意到有些傳聞並不合理，例如近日有外媒指中國平安被要求接管碧桂園，他形容這等同「3萬噸的船要沉，交由1萬噸的船來救」。不過，他認為，中國必定會愈來愈富強，因為在「一帶一路」、東盟及南美洲方面會做得愈來愈好，而美元的強勢地位則會下降。

投資 恆大 一帶一路

上一則

貪近10億 中信銀行前行長孫德順被判死緩

下一則

黎智英案送中？港律政司長：極端情況才會

延伸閱讀

年薪900萬？許家印二姨太？恒大歌舞團遭網暴 團長白珊珊怒告

年薪900萬？許家印二姨太？恒大歌舞團遭網暴 團長白珊珊怒告
恒大「最後一次」延後清盤聆訊 重組之路未見轉機

恒大「最後一次」延後清盤聆訊 重組之路未見轉機
恒大在香港的清盤呈請聆訊 再度押後至12月4日

恒大在香港的清盤呈請聆訊 再度押後至12月4日
恒大許家印將迎關鍵時刻 恐成港最大地產商清盤案

恒大許家印將迎關鍵時刻 恐成港最大地產商清盤案

熱門新聞

醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。(路透)

中國消費降級 低價咖啡戰引發倒店潮

2023-11-04 15:44
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院