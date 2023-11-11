劉鑾雄澄清遺產風波 暗指舊愛是「賤人」、後悔幫她

香港富商劉鑾雄10日突然舉行記者會，親自說明「遺產風波」，還提到投資恆大的問題。(取材自微博)

華人置業前主席劉鑾雄昨日突然舉行記者會，就近日網路上的文章作出回應，並親自說明「遺產風波」。他提到，雖然投資恆大 帶來巨額虧損，但投資是自己的決定；外界謠傳他修改遺囑把錢全留給與舊愛(呂麗君)的孩子，他也親自說明，更暗指舊愛是「賤人」。

綜合港媒報導，劉鑾雄承認投資恆大股債令他巨額虧損，但未透露實際數字。他說自己有賺有蝕，但外界就只留意他虧損多少。此外，他透露，自己沒有跟恆大主席許家印見面，也沒有嬲(生氣)對方，「只嬲自己」。

劉鑾雄強調，不論投資賺蝕都是由自己的決定，太太甘比（陳凱韻）沒有為投資恆大作決定，而且更多次勸他應沽出相關投資，只是他執意堅持，而且甘比曾在藝術品投資為他賺超過200億港元(約6億美元)。他解釋今次召開記者會的目的：「就是要還太太一個公道。」

據報導，近日內地出現多條爆料，包括「大劉改遺囑」、「甘比被踢出局」、「大劉身家全給兒子」等文章，甚至用上「驚爆」、「劉鑾雄宣布」等字眼，但昨日的記者會上劉鑾雄已將傳聞逐一澄清。劉鑾雄直呼「後悔之前幫那個賤人，應該讓她破產」，港媒追問賤人是否指呂麗君，他笑回「我沒有說哪個」、「叫她賤人就好」。

由於之前網上流傳劉鑾雄患上重病及需要換腎，記者會上一眾記者在他現身前，都特別關注他的精神狀況，結果看到的是，72歲劉鑾雄身體狀況良好。

被問及未來生意會交由哪個子女打理？劉鑾雄表示，自己連看好誰都不會公開講，但多次重申有能者居之。

至於之後會不會更改遺囑，劉鑾雄表示要看妻子和兒女會不會照他的意思做，不過他很有信心甘比及三個兒女會聽他的話。

劉鑾雄和現任妻子甘比育有2女1子，身家高達136億美元。

此外，劉鑾雄提及近日東涌地皮接連流標，認為原因是成本與利潤問題，若有盈利自然會有人入標，強調若高息環境持續多兩年，相信好多大公司也撐不住。現時的經濟環境下要懂得自保，希望一年至年半後可安然度過。

劉鑾雄又提到內地政府著急處理內房問題，但也留意到有些傳聞並不合理，例如近日有外媒指中國平安被要求接管碧桂園，他形容這等同「3萬噸的船要沉，交由1萬噸的船來救」。不過，他認為，中國必定會愈來愈富強，因為在「一帶一路 」、東盟及南美洲方面會做得愈來愈好，而美元的強勢地位則會下降。