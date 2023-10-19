港救出生率 新生兒擬發2萬 可買72罐奶粉

香港去年新生兒僅3.25萬人，創62年新低，港府為鼓勵生育，只要父母一方是港永久居民，每名嬰兒擬派發2萬港元；圖為示意圖（Getty Images）

香港 近年少子化及人口老化嚴重，2022年只有3萬2500名嬰兒出生，創62年以來新低，據悉，特首李家超任內第二份施政報告內容將加大力度鼓勵生育，只要父母其中一方是香港永久居民，他們的寶寶一出世便有2萬元(港幣，下同，約2563美元)「迎生錢」，可買72罐嬰兒奶粉或140包尿片。

香港01報導，香港的生育水準在過去30年大致呈現下跌趨勢，對比1960年代初每年有約11萬名嬰兒出世，2022年新生嬰兒僅及當年的三分一，約3萬2500名，創62年以來新低。新生嬰兒減少在1990年代開始，到1997年跌穿6萬名關口，在2003年SARS疫情 年，降至只有4.7萬名。

為了拯救「墜崖式」的出生人口，港府擬向每名新生嬰派發2萬元，以去年約3.25萬嬰兒出世計算，所涉經費約6.5億元，屬政府可負擔範圍，據悉很大機會寫入李家超的新施政報告中，適逢明年為龍年，在「龍年效應」疊加派錢，或有望扭轉局面。

據報導，有關項目將由政府高層督導推行，由政務司副司長卓永興負責呼聲高；負責發出世紙的入境處核實嬰兒資格，只要父母其中一方是香港永久居民，他們的寶寶一出世便有2萬元「迎生錢」。

據報導，近年移民 潮下，令少子化及人口老化問題更加凸出，有指派發2萬元「迎生錢」雖未必是恆常政策，但會推行數年。

2萬元可買什麼？根據消委會格價網，牛欄牌1初生嬰兒奶粉900克每罐賣276元，即夠買72罐；Pampers日本進口一級幫紙尿片 (細碼) 60片賣143元，即夠買約140包。

多個政黨及立法會議員早前都提出要派錢鼓勵生育。民建聯倡設立「新生嬰兒津貼」，一次性地為新生嬰兒提供1萬元津貼和孕婦2萬元津貼；立法會議員林振昇推出「新生嬰幼兒」津貼計畫，為嬰兒提供每季3000元津貼，直至滿3歲，總額3.6萬元；委界別議員吳傑莊建議政府向每個新生嬰兒派1萬元「大利是」。

另外，港府也增強支援在職家庭育兒，包括增加幼兒照顧服務及學前兒童託管服務，將目前「社區保母」服務獎勵金每小時25元，吸引更多人加入，令幼童母親更有空間投入勞動市場。