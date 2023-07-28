港人瘋外遊 酒吧生意較疫下減2成 Castelo Concepts關9店

逾30年歷史、共有14間分店的餐廳集團Castelo Concepts，宣布旗下9間餐廳結業；圖為位於西環堅尼地城吉席街Jaspa's Kennedy Town。（取材自臉書）

港人「報復式」外遊，訪港遊客又未能即時填補，有酒吧生意額較疫情 期間減少約兩成，業者憂爆倒閉潮。逾30年歷史的餐廳集團Castelo Concepts宣布，旗下其中9間西餐廳及酒吧停業，進入清盤程序，約130名員工受影響。

綜合大公、文匯報報導，共有14間分店的Castelo Concepts，其中9間餐廳酒吧包括位於西營盤、西貢和跑馬地等店舖，昨已關門熄燈。舖外貼上的文件顯示，餐廳已進入清盤程序，債權人會議下月8日召開。處理清盤程序的公司表示，9間店約130名員工已收到終止雇傭合約信函，並可根據《公司（清盤及雜項條文）條例》向破產 欠薪保障基金提出包括欠薪、代通知金、遣散費、未放年假和法定假日薪酬的申請。

Castelo Concepts在回應傳媒查詢時表示，為部分餐廳酒吧停業引起之不便致歉，並保證品牌旗下其他5間餐廳將保持正常運作。

香港 持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，中西薈萃、多姿多彩的夜生活曾是香港東方之珠標誌之一。香港酒吧通常兼營西餐，特色酒吧遍布全港。三年疫情，重創香港酒吧業，而今年初香港社會復常，港人「報復式」大舉外遊，酒吧的主要顧客群即25歲至55歲的港人亦流行周末呼朋喚友赴深圳消費。

梁立仁慨嘆，「深圳夜生活的消費水平並不比本港低，但規模和氛圍都不是香港可以比擬，加上其他配套飲食、娛樂設施遠超香港，是本港酒吧業難以競爭，部分酒吧的生意額較疫情後期不升反降約兩成。」

Castelo Concepts屬集團式經營，但亦難逃倒閉的命運，令業界感到憂慮。「其實疫情後不時有酒吧東主支持不住退出，但亦有很多投資者看好未來發展、積極入市接手，因此酒吧業雖然轉手率大增，但暫時未見結業潮。」梁立仁說：「希望隨著港人外遊熱潮逐漸消退，香港經濟進一步復興，酒吧業生意亦能逐漸復常。也希望政府『開心香港』宣傳活動，多宣傳香港夜生活的正面形象。」