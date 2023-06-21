香港4成打工仔壓力爆煲 2成曾想自殘

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 近期先後發生牛池灣及西環麥當勞 傷人案，均涉及上司與下屬的衝突，令人關注職場身心健康。一項調查顯示，近四成受訪打工仔自覺工作壓力沉重，更有近兩成人曾想過輕生或傷害自己。

大公、文匯報報導，有臨床心理學家及人事顧問均指，香港職場欺凌問題並不嚴重，惟疫後人手不足，成為上司下屬爭執的導火線，建議雇主或主管應時常關注雇員的異常表現，雇員亦應自我察覺，主動求助，防止心理問題惡化。

香港基督教服務處雇員發展服務與旗下企業富達盟信顧問有限公司，為不少公司雇員提供身心健康服務，並於2011至22年持續進行「香港打工仔身心健康調查」，訪問627名曾參與計畫的雇員。

昨日公布的調查結果顯示，使用輔導服務前，香港雇員的工作狀態遜於國際水平，77.8%受訪者「工作時心不在焉」，49%自認「工作投入度低」，均較國際水平高約兩成，53.8%受訪者身心狀態為「差」或「很差」，38.8%則表示「工作壓力程度」屬非常高水平，34.8%受訪者「害怕上班」，更有19.5%受訪者「曾想過輕生或傷害自己」。有逾三分之一人曾「因面對困難而請假」，一個月平均請6.1日病假。

受訪者之一的50歲陳先生任職金融機構，去年因「壓力爆煲」主動求助。為他提供輔導的高級顧問黎定表示，陳先生疑因公司人手緊缺，卻要承擔離職同事的工作量，經常從早上工作至深宵，每天打開電腦就有數十封電郵等待回覆，如此重壓下，他心情持續低落，不時嚎哭、失眠 、失去食慾，甚至產生輕生念頭。經過約半年的心理輔導，陳先生在辨識及管理心理質素後，才脫離情緒低落的漩渦。

針對近期因職場糾紛而導致血案，香港基督教服務處雇員發展服務、富達盟信臨床心理學家/個案經理梁嘉慧指，大部分求助涉及雇員個人身心需要，激烈的暴力事故極少發生。惟她提醒雇主及同事在處理有風險的情況時應先保護個人安全，及時報警；雇主亦應多關注員工異常表現，如加班過多，與同事發生衝突等，應主動為員工介紹身心健康服務，防微杜漸。