香港國泰空服員7月起加薪3-8% 新人月薪上看2552美元

國泰航空宣布空姐7月起加薪3%至8% 。圖為國泰航空的空姐步出香港國際機場大廳。（中新社）

國泰航空12日宣布，將於7月起，進一步改善飛行時數薪金，機艙服務員（空服員）於月內完成基本值勤飛行安排後，每月總收入將提高3%至8%。

據悉，國泰航空空服員的每月總收入由底薪、飛行時數薪金及外站逗留津貼組成。國泰航空在今年年初，已上調底薪及飛行時數薪金3.3%，並在2月新增外站即日往返津貼。

以新入職的機艙服務員為例，完成每月70飛行小時基本值勤安排的總月入約為1.7萬元（港幣，下同，約2170美元）。隨著航班數量及飛行時數於未來數月陸續增加，新入職機艙服務員的平均總月入將為2萬元（約2552.6美元）。

國泰機艙服務總經理余致宏表示，國泰憧憬成為全球最佳服務品牌之一，而空服員為顧客提供卓越服務是實現願景的關鍵，正不遺餘力重建國泰及香港 國際航空樞紐，定會繼續聆聽機艙服務員同事的意見，不時檢討薪酬待遇，確保公司具備市場競爭力，以獎勵和保留優秀人才，吸引新人加盟，也幫助同事發展更具滿足感的事業。

據2022年年報顯示，國泰航空擁有181架客機及貨機。國泰航空2022年收入港幣510.36億元，年增12%，虧損65.48億元，虧損擴大18%，全年運載旅客280萬人次，較2021年增加291.1%。