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粵港澳大灣區龍舟賽 港隊「沙田龍」揚威

香港新聞組／香港11日電
粵港澳大灣區（廣東）龍舟邀請賽暨東莞龍舟錦標賽，10日在廣東東莞市沙田鎮舉行。圖為香港警察龍舟會將比賽獎金捐獻給東莞沙田慈善會。（中新社）
粵港澳大灣區（廣東）龍舟邀請賽暨東莞龍舟錦標賽，10日在廣東東莞市沙田鎮舉行。圖為香港警察龍舟會將比賽獎金捐獻給東莞沙田慈善會。（中新社）

「粵港澳大灣區（廣東）龍舟邀請賽」10日在東莞舉行，來自粵港澳的18支男女混合龍舟隊、540多名運動員在素有「龍舟之鄉」之稱的東莞沙田進行600米競速賽。比賽號令一響，各支龍舟隊隊員奮力揮槳，東莞沙田河道上一艘艘龍舟划破水面穿梭在河道上。

大公報報導，經過激烈比拚，粵港兩支「沙田龍」─東莞沙田龍舟隊、沙田•香港同心會龍舟隊脫穎而出，奪得粵港澳大灣區（廣東）龍舟邀請賽冠亞軍。兩個「沙田」同聲同氣，參賽選手同心同舟，龍舟競渡盡顯大灣區城市兄弟情誼，也盡展國家級非物質文化遺產魅力。

儘管天氣酷熱，但仍然擋不住街坊「看龍船」的熱情。東莞沙田現場，不僅兩岸河道擠滿加油打氣的觀眾，附近房屋天台都站滿了撐太陽傘看比賽的市民。熱烈的現場氣氛讓不少香港龍舟隊員印象深刻。此次香港有5支龍舟隊參賽。奪得亞軍的沙田．香港同心會龍舟隊總領隊鄧開榮說：「現場十分壯觀，大家比賽熱情也超乎預期！」

香港壯志龍舟隊成員黎敏康參加龍舟活動已23年，還擔任隊伍的副教練工作。黎敏康表示，在東莞比賽可以看到60人的「大龍」出現，非常開心。「『大龍』在香港並不多，我們常把『大龍』叫作『私家龍』。賽龍舟作為中國傳統文化，還是要到內地交流比賽才更加原汁原味。在東莞交流比賽，大家都同聲同氣，特別親切。」

這次粵港澳18支龍舟隊中，香港警察龍舟會是唯一代表一個「行業」來參賽。

香港警務處助理處長、警察龍舟會主席王忠巡說，這是疫情後第一次離開香港到內地比賽。「這次東莞比賽的場地很優秀，安排也非常周到。內地比賽高手如雲，水平相當高，我們學習到很多東西。」值得一提的是，香港警察龍舟會還將現場獲得的優勝獎獎金5000元人民幣（約701.4美元）全數捐贈給東莞市慈善會，希望幫助當地有需要的人士。

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