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港府促刪183項 Google只除4成 包含「羊村」雲端硬碟資料仍在

香港新聞組／香港8日電
港府促Google刪183項目，包括「羊村」繪本，近五成無移除。(路透資料照片)
港府促Google刪183項目，包括「羊村」繪本，近五成無移除。(路透資料照片)

港府去年要求Google移除183個項目，主要集中在YouTube，當中有55個項目與「國家安全」有關，Google應港府要求移除約四成項目，包括「高官投資廣告」，不過有近五成項目未採取行動，當中有3個涉及《羊村》書籍的Google雲端硬碟資料夾網址（Google Drive）。

香港01報導，網路上仍然搜尋到與《羊村》有關的Google Drive。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，《羊村》涉及煽動罪，市民切勿分發，否則違法。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，網路資源可以無限備份，形容是「覆水難收」，須兩地政府及網路供應商共同處理。

據報導，根據Google資訊公開報告，港府在2022年6月至12月期間，提出56次「移除要求」，涉及183個項目，當中55個項目涉及「國家安全」，52項涉及「隱私權和安全性」，其餘與「冒用他人身分」、「欺詐」、「管制商品和服務」等有關。

報導稱，Google期內應港府要求移除80個項目，占整體43.7%，警方曾要求移除26則Google Ads廣告，涉及冒用高官身分欺騙及竊取個人資訊，Google應要求移除19則廣告，6則審查期間遭移除，1則未能找到。

警方亦曾要求Google從Google Play下架兩個虛假兼職App及1個偽造加密貨幣交易平台，Google將其中兩個下架，1個未能找到。

同期，Google未應港府要求對88個項目採取行動，占整體48.1%，Google披露曾收到警方要求移除涉及《羊村》系列書籍，包括3個Google Drive及1個Google協作平台網頁，警方表示相關資料經區域法院判定為煽動性刊物(DCCC 854/2021)，而根據香港法例第200章《刑事罪行條例》規定，展示或翻印相關內容屬於犯罪行為。

報導指出，Google經審視後指出，並未針對這些Google Drive採取行動，至於協作平台網頁，至今年1月起已找不到相關內容。Google未進一步解釋原因，但強調未依要求移除內容的原因有很多。舉例來說，某些要求可能不夠明確，因此不確定政府機關希望Google移除哪些內容 （例如要求中未列出網址），或者該內容可能已由作者自行移除，而要求中附上的法院命令並不一定會直接強制Google採取任何行動。

警方呼籲市民「與涉嫌違反《香港國安法》或其他香港法律的非法行為，劃清界線，以免承擔不必要的法律風險」。

香港警方曾要求Google移除《羊村》書籍的網上資源。（取材自Youtube）
香港警方曾要求Google移除《羊村》書籍的網上資源。（取材自Youtube）

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