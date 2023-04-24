嘉興金庸圖書館不拆了 研保護方案 港商盼活化成打卡點

由金庸捐款興建的金庸圖書館，將在6月底前整體拆遷。（取材自微博）

內地自媒體人「六神磊磊」22日晚在其微信 公眾號上發文稱，1992年由金庸先生捐資300萬港元（約38.2萬美元）建造、位於浙江嘉興學院內的金庸圖書館 ，將在6月底前整體拆遷。此消息立即引發網路關注與熱議，不少網友通過各大社交媒體呼籲保留該圖書館。

文匯報報導，嘉興市文旅局副局長王春燕23日表示：「對於大家最關心的金庸圖書館是否拆除的問題，我可以明確告訴大家，我們絕對不會簡單地『一拆了之』，而是繼續用心用情做好保護利用工作。」前期經嘉興市政府研究，原則上予以保留金庸圖書館，具體保護方案目前正在研究論證過程中。她也表示，如果有更好的方案能夠弘揚金庸先生的武俠文化，也將在充分徵求社會各方面意見建議的基礎上予以吸收採納。

位於浙江嘉興學院內的金庸圖書館。（取材自微博）

曾在嘉興從事地產投資 的港商Novia說，「正如林徽因說的，踏上一片土地，首先與你產生對話的就是建築。我們不能再對話金庸，卻依然能站在金庸圖書館面前瞻仰，無論周遭如何變遷，這個圖書館活化必然成為很火熱的引流點，吸引全球金庸迷來打卡。」

嘉興南湖區官方微信公眾號「南湖發布」23日下午針對金庸圖書館去留問題，發布了一份名為「關於金庸圖書館保護利用的公告」。

公告稱，「金庸圖書館作為具有特殊價值的文化載體，有其不可替代性。市、區兩級一直以高度審慎負責的態度推進保護利用工作。目前，具體保護利用方案正在優化論證之中，我們將堅持傳承與弘揚並重的原則，更好發揮其歷史文化作用。感謝社會各界對嘉興文化的關心和支持，方案制訂過程中還將繼續廣泛徵詢和聽取社會各界的寶貴意見。」

嘉興學院表示，金庸圖書館所在校區為嘉興學院老校區，該校區從2019年起已陸續進行搬遷，截至去年底學校所有人員和部門都已搬離。官方證實目前該地塊確已列入出讓，但在「六神磊磊」發文前有關部門已舉行過多次協調會，並於4月21日嘉興市政府作出決定，金庸圖書館目前不予拆除，後續具體實施方案正在研究中。