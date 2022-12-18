用內地器官 香港醫界憂被逐出世界移植組織

香港示意圖。(圖：shutterstock)

四個月大女嬰17日完成換心手術 ，心臟來自內地，為香港 首次批准內地器官送港移植。醫管局形容今次安排屬特事特辦，惟有聲音憂慮來自非香港境內器官的來源及安全。至於今次事件後兩地會否就器官捐贈建立互通機制？港人捐贈的器官日後會否送上內地？醫管局聯網服務總監鄧耀鏗未正面回應，稱若有個別個案會跟個案性質處理。

綜合明報、香港01報導，香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡認為，前國家衛生部副部長黃潔夫在2017年時參加梵蒂岡有關反器官販賣的會議，已表示內地再沒有用死囚器官作為移植供體來源，並改革了器官移植計畫。周認為，器官跨境移植不是問題，內地亦已改革了器官移植計畫，香港可探討恆常化跨境移植制度，但推行前要增加港對內地器官移植機制的信任度，否則可能影響香港捐贈意欲。

港大臨床醫學 學院肝臟移植科主管陳智仁表示，成功輪候體積相若的嬰兒器官機會較微，加上今年器官捐贈數字令人失望，女嬰芷希已輪候器官一段頗長時間，如覓合適器官救回一命，站在病人和家屬立場是好事。

由於此次為首次批准內地器官送港進行移植手術，國際心肺移植協會今年8月曾聲明，呼籲會員不應使用來自內地的器官移植，因有大量證據證明內地仍用死囚器官作為移植供體來源，違反了自願捐獻原則。有醫學界人士憂慮香港被驅逐出世界移植組織。