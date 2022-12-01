李家超悼江澤民 ：實現港澳順利回歸 中聯辦降半旗

中國前最高領導人江澤民於2022年11月30日在上海逝世，享壽96歲。12月1日上午7時，香港中聯辦降半旗致哀。（中通社）

前國家主席江澤民 昨日逝世，享壽96歲，特首李家超對江澤民逝世表示深切哀悼，指江是卓越領導人，開創國家全面改革開放新局面，實施依法治國基本方略，堅持「和平統一、一國兩制」的方針，實現香港 、澳門 順利回歸，貢獻偉大，並代表特區向江澤民的家屬致以深切慰問；港澳中聯辦昨日起下半旗致哀，會設靈堂，接待各界弔唁。

綜合香港媒體報導，李家超、政務司長陳國基及財政司長陳茂波等官員，昨晚把其政府行政長官網頁首頁轉為黑白色，以示哀悼；中聯辦網頁亦已轉為黑白色。

全國政協副主席、前行政長官董建華，對前國家主席江澤民逝世表示沉痛哀悼，表示會懷念他。 董建華表示，一直堅信江澤民是偉大和英明的政治家和領袖，成功帶領1997年香港回歸，落實「一國兩制，港人治港」的國家方針。

全國政協副主席、前特首梁振英在社交平台哀悼江澤民，稱1997年7月1日江澤民在特區成立慶典上莊嚴宣告中國政府恢復對香港行使主權，形容是「彪炳中華民族史冊的千秋功業」。他提到香港特區成立後，「江澤民主席始終關心和支持香港的社會經濟發展，維護香港的長期繁榮穩定，並通過內地改革開放和社會主義現代化建設，為香港社會提供新的和更大的發展空間」，1999年親自為位於灣仔會展的回歸紀念碑題字。

全國政協委員唐英年則讚揚江澤民是傑出的國家領袖，在他領導下，香港成功回歸，為往後輝煌的發展，奠下堅實的根基。

全國人大常委譚耀宗認為，香港較順利回歸，與江澤民分不開。譚耀宗憶述有一次江訪港時突然要落區，「不是預先安排而是臨時決定」，到商場時廣受市民歡迎；又指江在外交上貢獻良多，在國家仍處於稍微孤立時多次外訪，對外建立較好關係。

政務司司長陳國基亦對江澤民逝世表示深切哀悼，並向江澤民主席的家屬致以深切慰問。他說，江澤民主席乃德高望重的卓越領導人，領導國家推進中國特色社會主義偉大事業，並對於香港順利回歸祖國並展開「一國兩制」開創性事業，貢獻殊深。

立法會主席梁君彥代表立法會議員對江澤民逝世表示深切哀悼，讚揚江為傑出領導人。梁提到，江澤民關愛香港，任內多次來港視察和接觸各界，亦多次公開支持時任特區政府依法施政，堅持落實一國兩制。

行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀表示，得悉江離世感到傷感，指她任保安局長時至少兩次負責江來港的保安工作，並曾在內地會議上與江碰面合照，形容江和藹可親、風趣幽默。