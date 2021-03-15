香港民陣召集人預測自己6月入獄：9月無人接棒 民陣勢關閉

香港示意圖。圖／shutterstock

新加坡《聯合早報》引述消息，稱民陣或因違反《港區國安法 》遭取締。兩周以來，成員團體陸續退出民陣，民陣召集人陳皓桓接受香港 明報專訪時表示，身上背負多宗案件，預計6月將入獄，9月召集人換屆選舉時，若無成員團體代表接任，平台恐會關閉。他說，民陣已是最和平團體，若連這平台都容不下，「日後還有誰去堅持合法、和平、理性、非暴力？」

陳皓桓11日受訪時，仍說暫未看到退出潮；然而3天內多個政團（包括公民黨、民協、新民主同盟、教協等）接連離開民陣，原任副召集人的何啟明、司庫柯耀林早前因國安法案件斷絕所有政治聯繫，另一副召集人葉錦龍亦已離任。據報導，陳皓桓昨稱未能提供退出團體數字，「離開、退出的人，會尊重理解，但我們更應看着堅持的人」。陳皓桓至今仍然堅持，多番強調民陣不會自行解散，說那是不尊重前人付出、港人信任；但若成員團體全部離開，他亦無法留住民陣。

以往七一遊行 人數是香港政治氣氛的寒暑表，以民陣統計，最低時僅2萬人參與、亦曾高逾50萬人，民陣去年申請七一遊行遭警方發出反對通知書，今年夏天可有望再見街上人潮？陳皓桓說：「唔識諗，七一前我要坐（牢），唔到我去諗。」報導指出，現時面對共14條控罪的他，早已預料6月必然入獄，卻未特意為此準備。陳皓桓對《港區國安法》也感恐懼，但他只道，「告囉，就算給你10年（自由），（出獄時）也只是34歲」。