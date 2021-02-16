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香港新增9確診 苦戰3個月終降個位數

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港昨日新增9宗新冠病毒確診個案，見第四波疫情近三個月以來的新低。衛生防護中心總監林文健表示，過去兩周本土個案中，約三成感染源頭不明，顯示社區仍存在隱形傳播鏈，確診個案減少或因為農曆新年期間市民求醫意欲較低，根據過往經驗，長假期過後疫情或會反彈，各工作場所即日起將陸續恢復運作，早前有不少工作場所爆發個案，呼籲市民工作時應避免脫下口罩，並保持社交距離，茶水間等公共設施亦要加強清潔。

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在疫情簡報會上指出，新增的9宗個案中，5宗為輸入病例，本土感染個案只有4宗，當中3宗源頭不明，另外有少於10宗初步確診個案。翻查資料，上一次錄得單位數確診為去年11月18日，當日同有9宗個案，而11月19日則有首宗跳舞群組個案，揭開第四波疫情序幕，當日有12宗確診病例，至11月29日時確診個案更高達115宗。

•2周3成無源 社區仍存隱鏈

據報導，林文健則表示，截至14日，香港過去兩周共錄得327宗個案，輸入個案占12%，本土個案則占近九成，當中約三成感染源頭不明，有關數字顯示社區仍存在隱形傳播鏈，疫情仍有不穩定因素。

他指出，疫情近期處於偏低水平，或與農曆新年期間市民求醫意欲較低有關，而根據過往經驗，長假期過後疫情或會反彈，強調若出現一名超級傳播者，也可以令疫情反覆，故呼籲市民如有不適須及早求醫，不應拜訪親友或上班。

另外，五宗輸入個案中，有三宗個案是外傭，二人來自印尼，一人來自菲律賓，餘下兩宗個案分別來自印度及波蘭。

歐家榮指確診的菲傭13日抵港，樣本驗出帶有「N501Y」基因的變種病毒，而前天1宗輸入個案，患者為土耳其抵港的空中服務員，其樣本亦帶有「N501Y」基因，至今有10宗攜帶「N501Y」基因個案仍待進一步基因分析，分辨屬於哪類變種病毒。

疫情 變種病毒 香港

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