中送美的國慶禮物 錫安教會牧師金明日獲釋

北京錫安教會牧師金明日在7月4日美國建國250周年這天獲釋，並飛抵美國。(路透)

北京錫安教會牧師金明日在7月4日美國建國250周年這天獲釋，並已安全抵達美國洛杉磯 。其家人發表聲明，感謝美國總統川普 及其政府的協助，並稱此一結果為「奇蹟」。美國「對華援助協會」指，護送其登機的中方官員說，此次獲釋為美中元首交流後促成的人道安排，並作美國獨立日的善意舉措。

美國之音報導，金明日女兒金婷雅當地時間7月4日發表聲明說：「衷心感謝大家自始至終給予的支持與祈禱。我們確實見證了奇蹟，內心充滿了難以言表的喜悅。」聲明中亦對川普表達感謝，「我們（金明日家人）感謝川普總統及其政府展現出的卓越領導力」。並稱若沒有「習近平 主席的直接干預，一切都不可能實現」。

報導指，自金明日2025年10月被逮捕後，美國政界持續關注該案。在川普5月到北京訪問前，美國國會參眾兩院於5月13日先後無異議通過決議案，呼籲川普訪北京期間推動釋放包括金明日在內的多名政治犯和宗教人士。

川普在出發前往中國前表示，他在北京會向中國國家主席習近平提出黎智英及金明日的案件。在返美機上，他向隨行記者透露，習近平正在考慮釋放金明日。此前，金婷雅5月19日受訪時也一再表達對川普的感謝，稱「中美關係有可能是我們這一時代最大的一個課題，在（美中峰會）這麼重要的會議上，他還抽出空來為我爸爸發聲，我真的非常感謝」。

據美國「對華援助協會」7月4日發布的新聞稿，金明日於北京時間7月4日中午仍身處中國的看守所，數小時後即搭機飛往美國。