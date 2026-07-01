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中共黨慶 習近平談台灣：統一是「矢志不渝的歷史任務」

中共105周年黨慶 習近平談台灣：統一是「矢志不渝的歷史任務」

記者謝守真／即時報導
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中國共產黨7月1日舉行成立105周年慶祝大會，中共中央總書記習近平發表重要講話，...
中國共產黨7月1日舉行成立105周年慶祝大會，中共中央總書記習近平發表重要講話，在談及台灣時指出，要堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，強調實現統一是「矢志不渝的歷史任務」。(取材自央視新聞客戶端直播)

中國共產黨在北京時間7月1日上午10時在北京的人民大會堂舉行成立105周年慶祝大會，中共中央總書記習近平發表重要講話。習近平談及台灣時以123字指出，要堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，並稱堅持「一個中國原則」和「九二共識」，強調實現統一是「矢志不渝的歷史任務」。

據央視新聞直播影片，習近平在大會上首先表示，105年來，中共始終堅守為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心使命，深刻洞察世界發展大勢，準確把握各個歷史時期社會主要矛盾變化，團結帶領全國各族人民不懈奮鬥，創造了新民主主義革命、社會主義革命和建設、改革開放和社會主義現代化建設、新時代中國特色社會主義的偉大成就，書寫了中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩。

習近平在講話提到「向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，致以誠摯的問候！」他說，促進香港、澳門長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求。新征程上，要全面準確、堅定不移地「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，支持港澳局更好融入和服務國家發展大局。

而在談及台灣，習近平表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中共矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業。

此外，習近平在大會上向「七一勳章」獲得者頒授勳章；大會將對優秀共產黨員、優秀黨務工作者和先進基層黨組織進行表彰。「七一勳章」於2021年中共成立100周年前夕首次頒授，用以表彰有「傑出貢獻、道德品行高尚」的黨員，每隔5年頒授1次。

「逢五逢十」為中共重要紀念節點，相關慶祝或紀念活動通常會擴大舉行。回顧習近平出任中共中央總書記後的2次重要黨慶講話，均曾就台灣議題作出集中表述。據新華社，2016年在慶祝中共成立95周年大會上，習近平指出，兩岸關係和平發展是通向和平統一的正確道路，並強調堅持「九二共識」、反對「台獨」是政治基礎。

他當時表示，堅決反對「台獨」分裂勢力，並強調「任何人、任何時候、以任何形式」進行分裂國家活動都不會被接受，同時呼籲兩岸同胞以民族整體利益為重，共同推動中華民族偉大復興。2021年在慶祝中共成立100周年大會上，習近平則指出，解決台灣問題、實現完全統一是中共歷史任務，並重申堅持一個中國原則和「九二共識」，推進和平統一進程。

中國共產黨7月1日上午10時在北京的人民大會堂舉行成立105周年慶祝大會。(取材...
中國共產黨7月1日上午10時在北京的人民大會堂舉行成立105周年慶祝大會。(取材自央視新聞客戶端直播)

中共中央總書記習近平7月1日在中國共產黨成立105周年慶祝大會上發表重要講話指出...
中共中央總書記習近平7月1日在中國共產黨成立105周年慶祝大會上發表重要講話指出，要堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，強調實現統一是「矢志不渝的歷史任務」。(取材自央視新聞客戶端直播)

精華 FAQ

  • 他表示解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中共矢志不渝的歷史任務，也是全體中華兒女的共同願望，並強調要堅定推進祖國統一大業。

  • 他主張深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則與九二共識，深化兩岸交流合作與融合發展，並堅決打擊台獨分裂勢力。

  • 他回顧中共105年來的發展成就，向港澳台同胞與海外僑胞致意，也在會上頒授七一勳章，並表彰優秀共產黨員、黨務工作者與先進基層組織。

習近平 中共

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