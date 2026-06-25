日籍員工在大連被拘後 日企憂在中國商務風險升高

日本內閣官房長官木原稔。（美聯社）

近年有日本 人在中國被拘留或逮捕，持續加劇日本企業不安。日媒報導，遼寧省大連市2名日本電機巨頭的日籍員工被拘一事曝光後，已有企業開始考慮暫停赴中出差；隨著愈來愈多企業避免派駐員工及家屬同行，在中日本人也持續減少。

日本共同社24日報導，在大連設有分支機構的日資企業高層，對此次日本人被拘一事流露危機感，稱「不得不考慮採取減少赴華出差等應對措施」。從事半導體業務的一名日資企業男性也表示，越來越多派駐員工對在中國工作感到不安。

日資大型製造商1名員工則呼籲，希望日本政府能在可能範圍內公開相關資訊，包括究竟哪些行為會被視為問題。日本政府相關人士也表示，此次日本人被拘後，「日中關係恐怕會進一步惡化」，並擔心這將對在中國設有據點的日資企業造成負面影響。

共同社24日報導，中國有關部門5月在遼寧省大連市拘捕2名日本人，涉嫌觸犯「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」。相關人士稱，被拘者中至少1人任職日本大型電機巨頭的中國子公司，疑似試圖將中國加強出口管制的稀土相關物品帶往境外，可能被視為違法。

日本官房長官木原稔24日在記者會上表示，中國有關部門5月在遼寧大連拘捕2名日本人，2人涉嫌觸犯「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」，2人分別在5月18日和25日被拘。

中國外交部發言人郭嘉昆24日回應，2名日本人因違反中國法律，被中方主管部門依法拘留，中方已向日方通報有關個案情況。他並表示，日方應教育提醒在中日本公民和企業遵守中國法律法規。

共同社報導提到，自中國《反間諜法》2014年施行以來，已有17名日本人因涉嫌從事間諜活動等被拘。其中，阿斯利康製藥1名日籍男性員工2023年因涉嫌間諜活動被拘、去年7月被判處有期徒刑3年6個月；2019年，伊藤忠商事1名日籍男性員工也因危害國家安全罪，被判處有期徒刑3年。