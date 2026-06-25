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繼藥明康德後…被列中涉軍企業清單 阿里巴巴起訴美政府

記者陳湘瑾／綜合報導
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美國國防部8日擴大「中國涉軍企業」名單，阿里巴巴已於23日正式起訴美國政府。（路...
美國國防部8日擴大「中國涉軍企業」名單，阿里巴巴已於23日正式起訴美國政府。（路透）

美國國防部8日擴大「中國涉軍企業」名單，將阿里巴巴百度比亞迪等多家中國企業列入其中。對此，阿里巴巴已於23日正式起訴美國政府，以反對美國國防部將其列入該清單。

路透報導，阿里巴巴已向加州聖荷西的聯邦法院提交訴狀。該公司在訴狀中指出，「認定毫無事實或法律依據」，並強調公司由獨立董事會治理，其成員均不具備任何軍方背景，且旗下產品與服務均面向零售、物流和企業資訊技術領域，絕非涉及武器、國防或情報範疇。

阿里巴巴表示，美方將其列入清單的決定「武斷且任性」，並已對公司造成了無法彌補的損害，「對許多美國企業而言，阿里巴巴是進入中國市場的主要管道。將阿里巴巴貼上中國涉軍企業的標籤，等同將其定為中國軍方工具，以及對美國國家安全的威脅，損害了阿里巴巴的聲譽，並為該公司與美國各方保持的合作關係蒙上陰影。」

阿里巴巴曾在美方公布該名單後公告，被納入該名單是一個錯誤，且毫無依據。公司當時已表明，對於任何試圖歪曲公司形象的行為，均將採取一切可行的法律行動。

另據BBC報導，這份黑名單不會立即凍結資金往來，但將於6月30日觸發嚴重的營運限制。從下周開始，五角大樓依法不得與任何被列入黑名單的公司進行業務往來。

除了阿里巴巴，另一家被列入清單的藥企「藥明康德」也已在11日在美國華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法院，對美國國防部提起訴訟，要求撤銷美方將其列為「中國軍工企業」的認定，並將公司自「中國軍工企業清單」中移除。

藥明康德在訴狀中指出，美國國防部將公司列入名單的決定武斷、反覆無常，缺乏事實支持，且是「政治壓力下的產物」。藥明康德也指控美國政府在沒有法律與事實依據的情況下，將公司貼上國安威脅標籤，已對公司聲譽及營運造成重大損害。

另一家中國企業移遠通訊(Quectel)先前在被五角大廈列入中國軍事企業名單後也提起了類似的司法訴訟。多家中國企業曾提起訴訟。其中，智慧型手機製造商小米和光達企業禾賽科技都透過法律途徑成功脫離了名單。

分析普遍觀察到，近年1260H名單的認定範圍逐漸擴大，並從傳統軍工企業擴大至AI、新能源車、機器人等新興科技領域。

美國智庫保衛民主基金會（FDD）認為，這反映北京正進一步推動軍民融合戰略，尤其是在解放軍試圖轉型為具備「智慧化」作戰能力的軍隊之際，希望將新興科技更有效整合進軍事工業體系。

精華 FAQ

  • 因美國國防部將阿里巴巴列入中國涉軍企業清單，阿里巴巴認為此認定毫無事實與法律依據，且已造成聲譽與業務損害，因此向聯邦法院提告要求撤銷。

  • 阿里巴巴指出公司由獨立董事會治理，成員無軍方背景，業務主要集中於零售、物流與企業資訊技術，並不涉及武器、國防或情報領域，故不應被視為軍方工具。

  • 名單雖不會立即凍結資金往來，但將觸發嚴重營運限制，五角大樓也不得與列名公司往來。多家中國企業已提告，部分如小米與禾賽科技曾成功脫離名單。

阿里巴巴 比亞迪 百度

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