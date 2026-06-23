「不賣也不買」 中再打稀土牌、禁46美企參與政府採購

為反制美方，北京昨宣布禁止政府採購46家美國企業產品，包括先前已被制裁的軍工企業洛克希德馬丁旗下至少6家公司與實驗室。 （ 歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國同步管制十家美實體出口，並禁採購四十六家美企產品。

中國同步管制十家美實體出口，並禁採購四十六家美企產品。 重點二： 措施主要針對軍工、稀土供應鏈及航太防務相關企業。

措施主要針對軍工、稀土供應鏈及航太防務相關企業。 重點三：北京稱此舉是反制美國擴大中國軍事企業黑名單。

一天之內，中國雙箭齊發、對美國祭出兩份「管控名單」，宣示對部分美企「不賣了也不買了」。中國商務部 和財政部昨日先後對部分美企實施限制，涵蓋軍工、稀土 供應鏈等多個領域。其中，商務部將包括艾維奧克斯公司在內的10家美國實體列入出口管制管控名單，財政部則列明禁止政府採購包括洛克希德·馬丁、雷神等46家美企的產品。

中國兩部門同步大動作目的在反制美國五角大廈月初更新「中國軍工企業」名單，將中國科技巨擘阿里巴巴、百度與電動車龍頭比亞迪 等多家中國企業，列入支持中國軍方的實體清單。該名單已從去年134家增到188家。

中國財政部昨在官網發布的「關於在政府採購活動中對有關美國企業採取相關措施的通知」表示，即日起，根據有關法律法規，經批准，現決定採購人在政府採購活動中，不得採購46家美國企業生產的產品。但禁令不包括在中國的美資企業。受禁的46家美國企業與國防關聯較大，包括先前已被制裁的軍工企業洛克希德馬丁旗下至少六家公司與實驗室丶雷神旗下3家公司丶通用旗下5家公司等，以及多家與航太工業丶防務丶科技相關的公司。

中國商務部同日公告，22日起將10家美國實體列入出口管制管控名單，並禁止中國出口經營者對這10家實體出口軍民兩用物項。中國商務部發言人表示，這是為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，並針對美國政府增列所謂中國軍事企業清單的「惡劣做法」。

中國自2024年美國向台灣出售軍火後，便加強對美國企業的制裁，去年1月已把洛克希德馬丁在內28家國防相關企業列入出口管控名單；美國其後採取報復行動，最新一輪是在本月8日將188家中國實體列入「中國軍事企業清單」的黑名單。

路透指出，儘管名單本身不構成立即制裁，但根據美國法律，美國國防部將被禁止與名單上的企業直接簽訂合約，且從明年起將擴大至禁止通過第三方採購這些企業的產品或服務。美方此舉也被認為，可能推出更懲罰性的貿易限制措施。

分析人士指出，到目前為止，雙方採取的措施不太可能嚴重影響兩國關係，但也警告稱，若美方繼續升級事態，中方必將反擊，這樣將會對雙方關係帶來非常負面的影響。

復旦大學美國研究中心副主任信強認為，北京正在明確釋放信號：對於貿易制裁或將中國企業列入各種「黑名單」的行為，中國一定會反擊。

中國財政部宣布禁止政府採購46家美企產品，多為軍工企業、航天航太企業以及無人機公司。(取材自微博)