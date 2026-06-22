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中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

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「從雪梨到墨爾本大學都輕鬆拿下」 中留學生高調作弊

中國新聞組／北京22日電
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有中國留學生在抖音PO出雪梨大學期末考題，引發學界譁然。（翻攝自抖音）
有中國留學生在抖音PO出雪梨大學期末考題，引發學界譁然。（翻攝自抖音）

澳洲雪梨大學近日傳出校內期末考試題疑遭外洩事件，據外媒報導，一名中國留學生涉嫌利用偽裝成衣服鈕扣的微型攝影機偷拍試卷，才開考就將試題即時上傳至社交平台，面對網民的質疑，不僅反嗆「從雪梨大學到墨爾本大學期末都能輕鬆拿下」，還展示鈕扣型攝影機與隱形耳機等疑「作弊神器」，囂張行徑讓全網炸鍋。校方震驚之餘，發聲明稱調查範圍已擴大至10門課程，恐有數千名學生受影響。

據外媒報導，事發在6月11日上午8時舉行的期末考試，考試科目為「ECON1001」（微觀經濟學導論），是經濟與商學相關學系的重要必修課，期末考成績占總評分50%，當天有700多名學生應試。

但在考試開始沒多久，該名中國留學生便陸續在抖音及小紅書等平台發布「考卷內容截圖」，並發文稱「雪梨大學期末輕鬆拿下」，同時向網民展示疑用於偷拍試題的鈕扣型攝影機及隱形耳機。該名留學生接著再稱「從雪梨大學到墨爾本大學」試題都能輕易取得，讓網民和學生傻眼，有應試考生發文，證實該名留學生所上傳試題截圖與實際試題完全一致。

中國留學生在抖音平台公開炫耀作弊工具。（翻攝自抖音）
中國留學生在抖音平台公開炫耀作弊工具。（翻攝自抖音）

據報導，隨後大批學生湧入網路論壇Reddit及校內論壇表達不滿，認為該名留學生所為已涉及作弊，嚴重破壞考試的公平性，要求學校調查並公布調查結果，有學生建議重考，但也有學生擔心重考會影響成績。還有學生爆料稱有其他科目考試也疑傳洩題事件，有人甚至在網路上直播考試過程，懷疑考題可能在考試前就已外洩，但被校方否認。

事件隨著上網表達憤怒的學生愈來愈多而擴大，6月19日，雪梨大學代理副校長Adam Bridgeman向全校發公開信，表示已將此案列為優先處理事項，並設立匿名檢舉渠道全面徹查。

校方並表示，受此事件影響的課程共10門，涵蓋數學、商業、資訊工程、生物、化學、經濟及工程等領域，部分單一課程修讀人數超過千人。不過，校方強調，暫無證據顯示事件造成大規模影響，現階段將繼續閱卷，不會要求學生全面重考。

澳洲法律明確禁止販賣、傳播作弊工具、組織考場洩題，違法者最重可判處兩年有期徒刑，並處11.1萬澳元（約5527704人民幣）高額罰款。但據報導，當地作弊產業鏈成熟，作弊集團利用留學生的學業焦慮，誘導他們協助作弊，澳洲官方曾警告，此類集團常反過來勒索學生財物，導致受害學生因不敢向學校舉報而陷入心理與財務壓力。

精華 FAQ

  • 一名中國留學生被指用偽裝成鈕扣的微型攝影機偷拍ECON1001試卷，並在考試開始後立即把題目截圖上傳到抖音與小紅書，因而引爆作弊與洩題爭議。

  • 雪梨大學表示已把此案列為優先調查事項，並設匿名檢舉管道，受影響課程擴及十門，但目前沒有證據顯示大規模受害，因此先續行閱卷，不要求全面重考。

  • 因涉事者不僅疑似作弊，還在網路上炫耀可輕易取得多所大學考題，甚至展示偷拍與隱形耳機工具，讓學生質疑考試公平性，並擔心整體成績與學術信譽受損。

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