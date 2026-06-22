日本簽證費漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

中國護照。(路透)

日本 政府19日宣布7月起簽證 費用調漲5倍，對於本就享有90天免簽待遇的台灣、美國、南韓等國家沒有影響，從而引發很多中國網友抱怨「只制裁我們豬肝紅（中國護照 封面顏色為偏暗的深紅色）護照」；但也有中國民眾認為影響不大，日幣匯率下降已大幅降低赴日旅遊成本。

日本共同社報導，日本政府19日宣布，7月起將訪日外國人簽證手續費提高至原來的5倍。單次有效簽證費用將從3000日圓(約19美元)上調至1萬5000日圓(約94美元)；多次簽證費用將從6000日圓(約38美元)上調至3萬日圓(約188美元)。這將是1978年以來首次上調簽證費。

中國民眾激動不已，社群平台Threads上有許多中國網友抱怨，「日簽漲價5倍完全只制裁我們豬肝紅護照了」、「不貴，能旅遊的也拿得出來，但不代表願意給這種政策買單」、「這個簽證費有沒有調回去的先例」。

但也有經常出國旅遊的上海民眾表示影響不大，對大多數出去旅遊的人而言，簽證費用是最後才會考慮的事。

這位民眾指出，相對於簽證費用漲5倍，日圓匯率下跌大幅降低去日本的成本，「現在去日本旅行成本大概相當於過去打八折」。他認為，影響中國遊客赴日本旅遊的主要因素還是官方宣傳口徑，「選擇不去日本的人，都是考慮到政治因素或者安全因素」。

受中日關係惡化、中國政府呼籲避免赴日影響，中國到日本旅遊人數大幅下滑，據日本官方最新數據，5月中國遊客年減60.4%，降至31.3萬人，連續6個月低於去年同期，但中國仍是日本第4大遊客來源國，前3名分別為南韓、台灣、美國，皆享有赴日短期停留90天免簽證待遇。