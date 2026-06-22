我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

日本簽證費漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

中國新聞組╱北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國護照。(路透)
中國護照。(路透)

日本政府19日宣布7月起簽證費用調漲5倍，對於本就享有90天免簽待遇的台灣、美國、南韓等國家沒有影響，從而引發很多中國網友抱怨「只制裁我們豬肝紅（中國護照封面顏色為偏暗的深紅色）護照」；但也有中國民眾認為影響不大，日幣匯率下降已大幅降低赴日旅遊成本。

日本共同社報導，日本政府19日宣布，7月起將訪日外國人簽證手續費提高至原來的5倍。單次有效簽證費用將從3000日圓(約19美元)上調至1萬5000日圓(約94美元)；多次簽證費用將從6000日圓(約38美元)上調至3萬日圓(約188美元)。這將是1978年以來首次上調簽證費。

中國民眾激動不已，社群平台Threads上有許多中國網友抱怨，「日簽漲價5倍完全只制裁我們豬肝紅護照了」、「不貴，能旅遊的也拿得出來，但不代表願意給這種政策買單」、「這個簽證費有沒有調回去的先例」。

但也有經常出國旅遊的上海民眾表示影響不大，對大多數出去旅遊的人而言，簽證費用是最後才會考慮的事。

這位民眾指出，相對於簽證費用漲5倍，日圓匯率下跌大幅降低去日本的成本，「現在去日本旅行成本大概相當於過去打八折」。他認為，影響中國遊客赴日本旅遊的主要因素還是官方宣傳口徑，「選擇不去日本的人，都是考慮到政治因素或者安全因素」。

受中日關係惡化、中國政府呼籲避免赴日影響，中國到日本旅遊人數大幅下滑，據日本官方最新數據，5月中國遊客年減60.4%，降至31.3萬人，連續6個月低於去年同期，但中國仍是日本第4大遊客來源國，前3名分別為南韓、台灣、美國，皆享有赴日短期停留90天免簽證待遇。

精華 FAQ

  • 日本政府宣布，自七月起調高訪日外國人簽證手續費五倍，單次簽證從三千日圓升至一萬五千日圓，多次簽證則從六千日圓升至三萬日圓。

  • 因台灣、美國、南韓等本就享有九十天免簽，幾乎不受影響，許多中國網友因此認為，這項措施像是只針對需要辦簽證的中國護照。

  • 部分常出國的上海民眾認為影響有限，因為簽證費通常不是最大支出；相較之下，日圓匯率下跌讓日本旅行成本下降，整體感受約等於過去打八折。

簽證 日本 護照

上一則

暴雨釀柳江今年第一號洪水 4省啟動地質災害預警

下一則

日本關西2大經濟團聯袂赴北京 尋求破冰

延伸閱讀

日本簽證費7月起漲5倍 單次入境93美元

日本簽證費7月起漲5倍 單次入境93美元
日本簽證費漲5倍 48年來首調漲 7月起單次入境要1.5萬日圓

日本簽證費漲5倍 48年來首調漲 7月起單次入境要1.5萬日圓
精辦中國10年簽證 山景城美亞旅行社擴大服務代辦費僅60美元 專業團隊協助申請省時又便利

精辦中國10年簽證 山景城美亞旅行社擴大服務代辦費僅60美元 專業團隊協助申請省時又便利
涉協助中國保母偽造簽證申請 日籍華裔夫婦被逮

涉協助中國保母偽造簽證申請 日籍華裔夫婦被逮

熱門新聞

北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。(取材自微信)

中研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 已有530萬年歷史

2026-06-15 02:18

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡