導彈型號升級？ 軍事自媒體：東風27或已批量服役

杜文龍解讀畫面。(取材自央視新聞)

央視昨天罕見公開展示東風17高超音速導彈等新型主戰裝備戰力及演練畫面，視頻中除了東風17，還出現與九三閱兵中東風26高度相似的另一款導彈，外界猜測可能是東風26導彈的最新改進型號。有軍事自媒體分析認為，東風26的升級型號東風27或許已經批量服役。東風27被指同樣配有乘波體彈頭，屬洲際導彈範疇，最大射程約8000公里，足以覆蓋第二島鏈及關島美軍基地。

軍事專家解析，視頻中的東風17的打靶抽驗已是常事，完全可以有更先進的導彈服役，不少專家將焦點放在視頻中出現的的另一款導彈。這款導彈跟東風17一樣，都帶了小彈翼，令人好奇起到什麼樣的作用。

軍事評論員杜文龍表示，首先它是煞車，如果在某一個方向調整速度，它的制動效果可以顯現出來；第二能轉向，因為這個小舵面的差動效果可以改變氣動特徵，可以讓導彈在橫向縱向產生較大位移，這樣打擊複雜目標、移動目標包括新目標都會有很大的作用。凡是看到有彈翼的彈頭，一定要注意它具備末段機動能力，對各類防空反導有極強的突破效果。

軍事專家宋忠平指出，2019年服役的東風17「已經不是個新鮮的東西」，「至於有沒有更先進的導彈服役，我覺得沒什麼不可以。東風17已經好多年了，所以它的後期型號或者說延長射程的型號也都存在的」。

軍事自媒體認為，東風26的升級型號東風27或許已經批量服役，東風27與被稱為「關島殺手」的東風26定位類似，同樣配有乘波體彈頭，機動性極強，且射程更遠，東風27射程最高被指可達5000至8000千米，遠超東風26的約5000千米，涵蓋美軍在關島的重要軍事基地及亞太地區的海上移動目標，被視作中國打擊第二島鏈戰略目標的核心裝備。

分析認為，儘管中國官方尚未正式確認，但多方信息顯示，東風27該型號可能已進入服役或批量裝備階段。今年4月，「Defence Security Asia」網站一篇文章就稱，東風27已經量產服役，並指東風27的定位，是以東風17為基礎，再往上發展一個射程大增的版本，在作戰定位上向東風26系列靠攏。

但也有分析對東風27「射程5000至8000千米」的猜測存疑，認為一味追求長的航程或射程，只會是平台變得加龐大、複雜、昂貴，不僅代表著研發和製造成本飆升，也意味著在部署、維護、訓練層面承擔多壓力，卻並沒有相匹配的收益。