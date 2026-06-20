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繼送南韓總統小米手機 習近平贈緬甸總統華為新款摺疊機

記者賴錦宏╱綜合報導
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緬甸總統敏昂萊(右一)訪問北京期間，習近平(右二)向他贈送華為最新款摺疊手機。(...
緬甸總統敏昂萊(右一)訪問北京期間，習近平(右二)向他贈送華為最新款摺疊手機。(取材自Ｘ平台)

緬甸總統敏昂萊訪問北京期間，中國國家主席習近平贈送他華為最新款摺疊手機。這是習近平送小米手機給南韓總統李在明後，再次向外國元首贈送中國國產手機。

緬甸國家元首社媒帳號X於17日發布貼文稱，敏昂萊與習近平舉行會晤期間，習近平向他贈送華為最新款智慧型手機作為紀念禮物，敏昂萊親自開箱試用。貼文配上多張照片，展示了敏昂萊開箱手機後與習交談畫面，習近平在翻譯陪同下向敏昂萊介紹起了手機功能；敏昂萊則對手機的性能和技術特點表現出濃厚興趣。

照片顯示，習近平贈送敏昂萊的手機，是華為4月發布的首款橫向闊摺疊手機Pura X Max，售價1萬0999元人民幣(約1635美元)起。

這是70歲的敏昂萊今年4月透過自己主導的選舉當選總統後，上任後首次以總統身分訪中。2021年他發動軍事政變推翻民選政府，扣押當時的國務資政翁山蘇姬，引發緬甸內戰、遭西方制裁，在外交上陷入孤立。

去年11月，習近平到南韓慶州出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間與李在明會晤，並送他2部小米手機。李在明當時打趣問到手機的通訊安全怎樣，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，李在明拍手大笑。李在明夫婦並在今年1月訪問北京時，用該手機和習近平夫婦合影。

韓民族日報當時報導稱，按國家元首之間贈送高端禮品的慣例，習近平本應選擇比小米更高端的華為手機贈送給李在明，但他並未這樣做。

報導分析，華為是美國重點制裁對象，在南韓民眾中的形象也較為負面，小米則未受制裁，且在南韓的輿論敏感度較低。習近平可能是考慮到南韓在中美競爭中所處的特殊位置，因而選擇了小米產品。此外，習近平贈送的不是最新款小米17，而是採用了LG顯示屏的舊型號小米15 Ultra。

精華 FAQ

  • 照片顯示，習近平贈送的是華為4月發表的首款橫向闊摺疊手機Pura X Max，售價自1萬0999元人民幣起，屬於華為最新款智慧型手機。

  • 緬甸國家元首社媒貼文指出，敏昂萊在會晤期間親自開箱試用手機，習近平則在翻譯陪同下介紹功能，敏昂萊也對性能與技術特點展現高度興趣。

  • 這次是習近平繼去年11月送李在明兩部小米手機後，再次向外國元首贈送中國國產手機，顯示其在國際會晤中以科技產品作為象徵性禮物。

緬甸 習近平 華為

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