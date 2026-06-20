美企嫌中美降稅額度太少 謝鋒：300億美元可翻倍或加零

中國駐美大使謝鋒指出，中美貿易豁免清單可以進一步擴大，「300億美元翻倍，甚至再加一個零都不為過」。(取材自北晚在線)

中國駐美大使謝鋒 17日在美中貿易全國委員會（USCBC）年度晚宴上表示，中美雙方目前正就300億美元(約2018.4億人民幣)規模的對等降稅安排進行磋商，但不少美國企業認為現有額度過小，希望將更多產品納入豁免範圍。他對此表示認同，並直言以中美貿易總量來看，豁免清單完全可以進一步擴大，「300億美元翻倍，甚至再加一個零都不為過」。

綜合媒體報導，謝鋒指出，中美經貿合作不僅有助於穩定雙邊關係，也為企業投資與市場布局提供更明確的預期。他表示，近來雙方建立新的對話平台與溝通機制，為經貿合作增添制度保障，顯示兩國仍有透過協商解決分歧的空間。

談及近年來的貿易摩擦，謝鋒強調，關稅 戰、貿易戰與科技戰沒有贏家，脫鉤斷鏈及「小院高牆」政策也無法真正解決問題。他形容，中美作為全球前兩大經濟體，「合則兩利、鬥則俱傷」，唯有透過相互尊重、和平共處與合作共贏，才能維持全球經濟穩定發展。

在企業最關注的市場准入與監管議題上，謝鋒呼籲美方正視中國企業的合理訴求，盡快處理出口管制、雙向投資限制、反壟斷調查以及涉軍企業名單等問題。他認為，相關「黑名單」措施不應被當作打壓競爭對手的工具，而應回歸公平競爭與市場原則。

除了傳統貿易議題，謝鋒也將焦點延伸至AI(人工智慧)等新興科技領域。他表示，AI發展應秉持向善、普惠與有序原則，避免技術競爭演變成新的科技對抗。他警告，不能任由AI「野蠻生長」，更不能形成新的科技鐵幕或爆發「AI版星球大戰」。他認為，中美身為全球人工智慧發展的重要力量，完全有條件透過合作實現優勢互補，推動技術創新與產業發展。

另一方面，美中貿易全國委員會日前發布的2026年中國商業環境調查報告，也反映出美企對當前貿易政策的複雜態度。調查顯示，超過70%受訪企業受到關稅影響，近40%企業因此出現營收下滑；真正選擇擴大美國本土生產的企業僅占14%，反而有36%企業將產能轉移至第三國，另有12%持續增加在中國的投資與生產布局。

報告同時指出，近半數企業受到出口管制措施影響，其中61%的受訪者表示，受限於相關規定後，市場占有率反而流向中國競爭對手。美國商務部主管國際貿易事務的副部長基米特也坦言，美國長期以來對部分產業發展缺乏足夠支持，導致競爭力下滑，讓中國企業得以持續擴大市場版圖。

在中美經貿關係仍面臨關稅、科技與投資限制等多重挑戰之際，謝鋒此次公開呼籲擴大降稅規模，顯示北京方面希望藉由降低貿易壁壘，為雙邊關係創造更多合作空間，也為未來談判釋出進一步緩和訊號。

中美雙方原則同意在貿易理事會項下，討論同等規模產品對等降稅框架安排。圖為在山東港口青島港，貨輪在裝卸外貿集裝箱。(新華社)