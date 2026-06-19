我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

法媒：習打造「新華盛頓」登國際C位 但對盟友毫不讓步

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國媒體報導稱，習近平正把北京打造成「新華盛頓」；圖為美國總統川普5月訪問北京，...
法國媒體報導稱，習近平正把北京打造成「新華盛頓」；圖為美國總統川普5月訪問北京，進入中南海和習近平舉行小範圍會談，川習兩人穿過花園長廊。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：在川普回歸與中東戰事下，北京成為各國政要密集造訪的新焦點。
  • 重點二：習近平藉一帶一路與全球南方敘事，重塑中國為國際舞台中心。
  • 重點三：儘管外交熱度升高，中國對盟友與訪客在實質利益上仍少有讓步。

自美國總統川普重返白宮及伊朗戰爭爆發以來，愈來愈多西方政要前往北京進行國事訪問並受到高規格接待，中國幾乎每周都會迎來一位新的外國客人。法媒觀察認為，曾在新冠疫情期間遭受孤立與批評的中國，如今重新登上世界舞台的中心，中國領導人習近平正將北京打造成「新華盛頓」。不過，儘管中國積極展現外交影響力，但即使對朋友，在實際政策上也很少做出讓步。

據法廣引述法國「回聲報」駐上海記者拉斐爾·巴萊尼耶觀察，一年前，世界各國領導人還紛紛湧向華盛頓與川普談判貿易協定。一年後，當川普深陷伊朗戰爭泥潭、政治地位削弱之時，這些領導人卻轉而前往北京。中國則趁此機會，在經歷了新冠疫情後，重新登上世界舞台的中心。

如今，北京幾乎每周都會迎來一位新的外國客人。在天安門廣場上的人民大會堂，為迎接外國領導人而懸掛的國旗剛升起，第二天就得拆下，為下一位訪客讓路。

在2025年12月接待了法國總統馬克宏之後，中國又相繼接待了加拿大總理卡尼、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨，以及三年內第四次訪華的西班牙首相桑切斯。真正的高潮在5月中旬，川普和普亭在五天內先後到訪北京；6月中旬，北京還先後接待了伊朗外長阿拉奇及巴基斯坦總理夏立夫。這顯示，在伊朗戰爭的背景下，中國正從其在中東的平衡戰略中獲益，但其在衝突中不願過度介入的態度，也暴露了中國影響力的局限性。

中國多年來憑藉其地理規模和經濟實力擁有了外交影響力，這種影響力自2012年習近平上台後推動「一帶一路」、「全球南方」而顯著增強，他致力於將中國打造成全方位的強國，以洗刷過去的恥辱。自此，非洲、亞洲和高加索地區領導人的訪華之行變得司空見慣，近期訪華的領導人包括越南領導人蘇林、竂國總統通倫·西蘇里，以及塞爾維亞總統武契奇。

歐洲和廣義上的西方國家與中國如此高度互動的時期，還得回溯到新冠疫情前。川普重新上台、他的貿易戰以及他對聯合國框架的攻擊，使美國傳統盟友，如英國、澳洲和加拿大紛紛重新與中國接觸。中國則將這些動蕩視為一個機會，以「穩定大國」的姿態重塑自身形象，修復因新冠疫情而受損的形象。

「回聲報」報導後認為，但這種重新接觸也源於中國在新技術領域的崛起，這使得中國成為不可或缺的合作夥伴，也重新樹立了中國的信心，即使對朋友，中國也毫不讓步。正如川普離開北京時未能在伊朗問題或貿易戰上取得重大突破，普亭也未能推動旨在連接中國與俄羅斯的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目，空手而歸。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普重返白宮後又陷入伊朗戰爭泥潭，使美國盟友轉而向北京尋求接觸；中國則藉此恢復疫情後的國際能見度，成為各國政要密集訪問的焦點。

  • 習近平透過一帶一路、全球南方與大國外交，強化中國作為全方位強國的形象；在西方動盪之際，北京以穩定大國姿態吸引更多國家重新接觸。

  • 文章舉例，川普未能在伊朗或貿易上取得突破，普亭也未推動西伯利亞力量2號管道，顯示北京即使面對友好訪客，仍優先堅持自身政策與利益。

伊朗 川普 習近平

上一則

G7未關麥曝光對話…加允中國電動車限額進口 川普樂見

下一則

老字號銷售降、新面孔成新寵...上海端午節粽子兩樣情？

延伸閱讀

時隔7年罕見訪平壤 紐時：習近平需要拉攏金正恩

時隔7年罕見訪平壤 紐時：習近平需要拉攏金正恩
川普眼中只剩習近平？美媒：G7憂遭G2踢出局 日歐驚覺「背後沒人」

川普眼中只剩習近平？美媒：G7憂遭G2踢出局 日歐驚覺「背後沒人」
中國周邊外交收效 緬甸總統抵京將晤習近平

中國周邊外交收效 緬甸總統抵京將晤習近平
台灣對美國賭太大？《外交政策》刊文：民進黨正面臨警訊

台灣對美國賭太大？《外交政策》刊文：民進黨正面臨警訊

熱門新聞

金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
一名網路女主播，不慎將要傳給金主的影片傳到了家長群組。(翻攝自X)

湖北辣媽裸片誤傳小學班群 榜一大哥竟是同學爸

2026-06-12 21:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。(取材自微信)

中研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 已有530萬年歷史

2026-06-15 02:18

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內