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紐時：北京築金融高牆 限制民眾海外投資 胡錫進：少買美股

中國新聞組／北京18日電
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北京正在中國公民與外部世界之間築起第三道高牆：金融高牆。圖為紐約證交所。（歐新社...
北京正在中國公民與外部世界之間築起第三道高牆：金融高牆。圖為紐約證交所。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北京收緊民眾海外投資管道，形成第三道金融高牆。
  • 重點二：香港與券商限制開戶，部分客戶被迫只能賣美股。
  • 重點三：中國家庭尋求分散風險，資金外流與灰色兌匯升溫。

繼阻斷資訊的「防火牆」、阻斷人員流動的護照管制及出境禁令後，北京正在中國公民與外部世界之間築起第三道高牆：金融高牆。紐約時報中文網報導，過去幾年裡，中國公民愈來愈多地投資海外證券，尤其是美國股市。但在最近幾周，北京採取行動，切斷中國家庭與全球資本市場之間的非正式管道。

香港長期以來一直是中國居民進行海外投資的門戶，如今這裡的銀行和券商也緊縮開戶要求；一些券商告訴他們的中國客戶，只能賣出美股不能買入。中國社群媒體應用小紅書宣布，嚴厲打擊教人開設美股交易帳戶的短片。

報導指出，中國民眾的投資管道有限，就股市而言，中國的散戶投資者往往對國內的證券交易所（即A股）敬而遠之；過去20年裡，中國中產階級家庭將資金投入房地產，然而，在2021年房地產市場崩盤後，許多人對這種曾經支撐家庭安全感的資產失去信心。與此同時，美國股市持續上漲。

對具備金融知識的中國中產階級而言，海外市場成為對沖中國經濟放緩、政治不確定性以及國內收益疲軟的工具。總部位於華盛頓的行業協會國際金融協會估計，2025年中國居民資本外流達到8090億美元，創歷史最高紀錄。

目前，中國公民每年可以合法地將儲蓄兌換成5萬美元的外匯。官方規定，這些錢只能用於旅遊或教育等方面，但利用這一額度投資海外股票或房地產，長期以來一直是一個被容忍的灰色地帶。但有報導稱，銀行對資金用途的詢問日益嚴格，人們擔心兌換人民幣可能會變得更困難。

過去兩周裡，投資人在社群媒體和群聊中狂熱交流各種規避限制的技巧；一些人蜂擁至香港，在要求較為寬鬆的較小機構開設銀行和券商帳戶，另一些人則在探索親自前往美國開戶的可行性。

廣東省一名只願透露英文名為史蒂芬的IT工作者說，「再嚴密的金融管控，也無法阻止人們將資產轉移到能提供更好機會的地方」。

但北京日益將這種中國財富外流視為不愛國行為；環球時報前總編輯胡錫進在微博上辯稱，政府最新舉措符合「中國全社會的整體利益」；「股民們多買A股，少買美股；一些人不要輕易把國內房子賣了，去西方購置房產。這樣的效果總體上是積極的，」他寫道。

精華 FAQ

  • 紐時指出，北京在防火牆與出入境管制之外，正加築第三道「金融高牆」，限制中國公民透過香港、券商等管道投資海外市場。

  • 因為A股吸引力有限，房地產在2021年崩盤後信心受挫，而美股長期上漲；不少中產把海外投資視為對沖經濟放緩與政治風險的工具。

  • 胡錫進認為新措施符合全社會整體利益，並呼籲股民多買A股、少買美股，也不要輕易賣掉國內房產去西方置產。

胡錫進 美股 紐約時報

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