我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

藥明康德爭權益 美再擴「1260H清單」中企改打法律戰

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國擴大1260H清單，納入多家中國知名企業與實體。
  • 重點二：藥明康德稱列名錯誤，將透過法律途徑維護權益。
  • 重點三：中企應對美方限制，已從被動承受轉向法律反制。

美國國防部日前公布最新版「1260H清單」，將80家中國企業集團及近188個關聯實體納入名單，包括阿里巴巴百度比亞迪、京東方、長江存儲、藥明康德等多家知名企業，引發關注。其中，藥明康德迅速回應，稱被列入屬於錯誤認定，將採取措施維護合法權益。

觀察者網分析，此次事件的關鍵不僅在於企業名單再度擴大，而在於中國企業應對美方限制工具的方式正在發生結構性變化。從過去被動承受制裁衝擊，逐步轉向主動運用美國法律體系展開反制或申訴，形成一種更具系統性的「規則博弈」路徑。

分析指，1260H清單本質上是美國國防部依據相關法案設立的涉軍企業名單，主要限制其參與美國國防採購與相關合作。雖然其直接衝擊不及商務部實體清單，但隨著適用範圍逐步向供應鏈延伸，長期影響正在擴大。

更值得注意的是名單覆蓋產業的變化。早期集中於軍工、航空航太與通信設備，如今已擴展至人工智慧、新能源汽車、半導體設備及生物科技等領域。此次藥明康德與諾禾致源同時上榜，也顯示生命科學正成為新的競爭焦點。 

而在企業應對層面，近年已形成相對清晰的法律路徑。以小米為例，2021年被列入名單後，以「聯邦行政程序法」提起訴訟，質疑美方認定依據不足，最終獲法院支持並成功移出名單。中微公司亦曾兩度進出名單並最終被移除，顯示相關法律路徑具備可操作性。

禾賽科技則在2024年被列入後提起訴訟，雖一審敗訴，但仍持續上訴，將爭議推向規則與標準層面。而藥明康德此次迅速否認並啟動維權程序，也被視為延續同一套應對邏輯。

觀察者網認為，這一系列案例的共同特徵在於，中國企業正逐步從「證明自身無涉軍」單一思路，轉向質疑行政認定程序與證據標準本身，將博弈焦點從事實層面推進至制度層面。

從更宏觀角度看，這也意味著中國企業全球化能力正在升級。過去主要依靠產品、技術與市場競爭，如今則進一步延伸至對法律體系與監管規則的理解與運用能力。

分析指出，未來1260H清單可能持續擴大，但中企已不再完全處於被動位置。隨著多起案例累積，一套更成熟的應對機制正在形成。雖然結果未必每次有利，但企業已開始具備在規則體系內進行長期博弈的能力。

比亞迪 阿里巴巴 百度

上一則

新聞分析／蔡奇掌中央黨校 21大籌備起步

下一則

美促中對日放行稀土出口 北京重彈舊調「制止再軍事化」

延伸閱讀

阿里、比亞迪遭列入涉軍清單 中：敦促美方停止打壓中企

阿里、比亞迪遭列入涉軍清單 中：敦促美方停止打壓中企
美控協助中國軍方 阿里巴巴百度比亞迪列黑名單

美控協助中國軍方 阿里巴巴百度比亞迪列黑名單
美擬對中國加徵12.5%關稅 中國貿促會：停止泛化和濫用貿易限制措施

美擬對中國加徵12.5%關稅 中國貿促會：停止泛化和濫用貿易限制措施
美啟動301調查 中批美以「強迫勞動」為藉口加稅

美啟動301調查 中批美以「強迫勞動」為藉口加稅

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊