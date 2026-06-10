藥明康德爭權益 美再擴「1260H清單」中企改打法律戰

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國擴大1260H清單，納入多家中國知名企業與實體。

美國擴大1260H清單，納入多家中國知名企業與實體。 重點二： 藥明康德稱列名錯誤，將透過法律途徑維護權益。

藥明康德稱列名錯誤，將透過法律途徑維護權益。 重點三：中企應對美方限制，已從被動承受轉向法律反制。

美國國防部日前公布最新版「1260H清單」，將80家中國企業集團及近188個關聯實體納入名單，包括阿里巴巴 、百度 、比亞迪 、京東方、長江存儲、藥明康德等多家知名企業，引發關注。其中，藥明康德迅速回應，稱被列入屬於錯誤認定，將採取措施維護合法權益。

觀察者網分析，此次事件的關鍵不僅在於企業名單再度擴大，而在於中國企業應對美方限制工具的方式正在發生結構性變化。從過去被動承受制裁衝擊，逐步轉向主動運用美國法律體系展開反制或申訴，形成一種更具系統性的「規則博弈」路徑。

分析指，1260H清單本質上是美國國防部依據相關法案設立的涉軍企業名單，主要限制其參與美國國防採購與相關合作。雖然其直接衝擊不及商務部實體清單，但隨著適用範圍逐步向供應鏈延伸，長期影響正在擴大。

更值得注意的是名單覆蓋產業的變化。早期集中於軍工、航空航太與通信設備，如今已擴展至人工智慧、新能源汽車、半導體設備及生物科技等領域。此次藥明康德與諾禾致源同時上榜，也顯示生命科學正成為新的競爭焦點。

而在企業應對層面，近年已形成相對清晰的法律路徑。以小米為例，2021年被列入名單後，以「聯邦行政程序法」提起訴訟，質疑美方認定依據不足，最終獲法院支持並成功移出名單。中微公司亦曾兩度進出名單並最終被移除，顯示相關法律路徑具備可操作性。

禾賽科技則在2024年被列入後提起訴訟，雖一審敗訴，但仍持續上訴，將爭議推向規則與標準層面。而藥明康德此次迅速否認並啟動維權程序，也被視為延續同一套應對邏輯。

觀察者網認為，這一系列案例的共同特徵在於，中國企業正逐步從「證明自身無涉軍」單一思路，轉向質疑行政認定程序與證據標準本身，將博弈焦點從事實層面推進至制度層面。

從更宏觀角度看，這也意味著中國企業全球化能力正在升級。過去主要依靠產品、技術與市場競爭，如今則進一步延伸至對法律體系與監管規則的理解與運用能力。

分析指出，未來1260H清單可能持續擴大，但中企已不再完全處於被動位置。隨著多起案例累積，一套更成熟的應對機制正在形成。雖然結果未必每次有利，但企業已開始具備在規則體系內進行長期博弈的能力。