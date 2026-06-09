阿里、百度、比亞迪 被五角大廈列入涉軍事、拒交易名單

五角大廈更新涉中國軍事關聯企業名單，阿里巴巴上榜。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 五角大廈將阿里、百度、比亞迪列入1260H涉軍名單。

五角大廈將阿里、百度、比亞迪列入1260H涉軍名單。 重點二： 名單不等於立即制裁，但限制未來數年政府合約採購。

名單不等於立即制裁，但限制未來數年政府合約採購。 重點三：專家指此舉反映美方將軍民融合警戒擴及民間科技。

美國五角大廈 8日公布美方認為正在協助中國軍方的中國企業新增名單，電子商務集團阿里巴巴、網路搜尋引擎巨擘百度 以及汽車製造商比亞迪 (BYD)等入列。這項五角大廈名單未正式對中企施加制裁，但根據新法規，五角大廈未來數年將不得與名單上的公司簽署合約或採購。專家指出，這代表美國對中國「軍民融合」的警戒已從傳統軍工產業擴大至民間核心科技，象徵中美科技與資本市場將持續走向對立。

路透、美國之音報導，五角大廈2月一度公布更新名單，但隨後撤下，而今天公布的名單有許多企業曾在2月名單中出現，包括阿里巴巴、百度及比亞迪。彭博(Bloomberg News)報導說，此舉可能加劇美中緊張關係。

其他新增公司還包括生技公司藥明康德(WuXi AppTec)，以及以人工智慧(AI)驅動的機器人公司速騰聚創(RoboSense) 。

公告說，阿里巴巴、百度「與中國國務院國有資產監督管理委員會存在間接關聯。阿里巴巴是中國國防工業基礎的『軍民融合貢獻者』，因為該公司與中國工業和信息化部存在關聯。」

另外，比亞迪「與中國國務院國有資產監督管理委員會存在直接和間接關聯，並與中國工業和信息化部存在間接關聯。比亞迪是中國國防工業基礎的『軍民融合貢獻者』，同時其位於或與軍民融合產業園區存在關聯」。

雖然被列入名單不會立即面臨全面制裁，但會對企業的資金籌措造成重大打擊。美國投資人通常會將這些企業視為「未來遭受全面制裁的高風險對象」，促使資金從這些中概股撤出，長期將面臨「去中國化」的資本壓力。

報導指出，這份名單是依據「2021財年國防授權法案」第1260H條款制定，因此這份名單也被稱為「1260H清單」。該條款規定，國防部長必須在2030年12月31日前每年識別並公布一份“中國軍工企業”名單，並且至少每年對該名單進行一次增刪調整，並要求國防部長在「聯邦公報」上公布該名單的非機密部分。

「1260H清單」於2021年首次公布，目前已包含100多家被指與中國軍方合作的企業。

美國五角大樓的標識。(路透)