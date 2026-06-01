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中無人機精進「團滅」敵方 6.6毫秒決策、殺傷率100%

中國新聞組／北京1日電
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中國研製的無人機群。（取材自觀察者網）
中國研製的無人機群。（取材自觀察者網）

中國無人機蜂群協同作戰再突破。西北工業大學航天學院團隊近日發布一項新算法，讓無人機蜂群即便在通信信號遭到干擾、視線被遮蔽的情況下，也能在戰場上自主搜尋，並消滅每一個敵方目標，目前成功率達96%，殺傷率達100%。

據觀察者網引述香港「南華早報」報導，該研究由西北工業大學航天學院副教授張棟領導，算法名為HG-STR（異構圖時空推理決策方法）。研究團隊表示，該方法可使固定翼無人機編隊在缺乏穩定通信條件下，仍能自主搜尋並打擊目標。

論文顯示，HG-STR在模擬測試中的任務成功率達96%，目標殺傷率達100%，兩項指標均優於研究中作為對照的其他算法。據了解，這是目前已知首個能夠實現100%目標摧毀率（殺傷率），且運行速度足以跟上現代戰爭節奏的算法。

一名不願具名的中國防務專家表示，目前多數無人機任務仍依賴人員遠端操控，「這項技術預示著未來無人機將被派往高風險、強干擾的環境中，在與人類指揮徹底斷開聯繫後，它們僅憑一道最終指令——『搜尋並全殲所有敵人』，便能獨立執行任務。」

研究團隊指出，傳統算法通常將友軍、敵軍與地形等資訊視為同類數據處理，容易造成資訊混淆。HG-STR則透過建立「異構圖」，將友方無人機、搜索區域及敵方目標分別設定為不同類型節點，使系統能辨識各類對象之間的關聯。

研究人員表示，當無人機發現敵方目標時，系統會將相關資訊判定為高優先級威脅；若附近存在友軍單位，則視為協同作戰機會。藉由這種機制，無人機群可快速判斷何時支援友軍、何時展開攻擊。研究指出，HG-STR採用端到端神經網路前向推理方式，單次決策耗時約6.6毫秒。

針對戰場上可能出現的通信中斷、感測範圍有限及時間與燃料限制等問題，研究團隊為每架無人機植入記憶系統，透過門控循環單元（GRU）記住友機最後位置及敵方目標最後出現座標，以便在失去聯繫時持續執行任務。

此外，研究人員設計了分層式的「大腦」決策架構，無人機先判斷應持續搜索或轉入打擊模式，再選定攻擊目標，最後決定投入的彈藥數量。研究團隊認為，透過將複雜決策拆分為多個子任務，可降低決策過程的複雜度。

在模擬實驗中，即使通信半徑受到嚴格限制、處於弱連通條件下，系統仍維持94%的任務成功率。研究結果同時顯示，HG-STR具備跨場景應用能力，完成小規模模擬訓練後，可直接應用於規模更大的無人機集群與戰場環境，而無須重新訓練。

研究團隊表示，下一步將推動算法從實驗室測試走向實際應用，並進一步提升系統在通信中斷、訊息延遲及資料受損等情況下的抗干擾與容錯能力。

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