川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年

川普兒媳賴拉近日在節目上再回憶中國行，讓她在中國快速圈粉。（視頻截圖）

美國總統川普 5月14日至15日訪問中國，隨行的川普兒媳賴拉近日在節目上再回憶中國行稱：「能去中國真是太棒了，有太多太酷的東西可以看了，有幾千年的歷史，我們國家才存在了250年」，她再次表示能參加此次中國行「很榮幸」，還強烈推薦了中國的長城。賴拉兩度讚美中國行，讓她在中國網路上快速圈粉，不少中國網友讚她是「善良情商高的女性」，「這個兒媳婦很不錯」，「川普家事實還算有人有眼光」。

據文匯報、中新社報導，賴拉和她的丈夫、川普兒子艾瑞克 在訪華結束後，賴拉在社交媒體發布了自己和艾瑞克遊覽長城的照片，並寫道：「很榮幸能參與這樣一次難忘的旅行」，他們遊覽長城的視頻也在社交媒體廣泛流傳。她並說隨團訪華「完美，滿分10分簡直可以打12分。對美國來說，恐怕再也沒有比這更圓滿的訪問了」。

當地時間5月21日，賴拉在節目上再憶中國行：「親身現場所見，與美國國內的報導相比，差異之大實在令人驚嘆。能去中國真是太棒了，有太多太酷的東西可以看了，有幾千年的歷史，我們國家才存在了250年」。

她還強烈推薦了中國的長城。她說，她在中國行中目睹了許多歷史沉澱，非常有意思。最酷的部分是，她和艾瑞克登上了中國長城，「說實話這比我想像得要震撼的多，強烈推薦如果你來中國，一定要去，還有建造它需要投入的人力，他們說，這是世界上最大的墳墓，大約100萬人在建造過程中死去，遺體就被留在那裡，因為過去就是這樣」。

賴拉並說，這是中國行一次非常酷的快速旅行，「我們在地面停留了36小時，往返路程花了22小時，但是，真的不可思議，我非常榮幸能參加這次旅行，老實說，他們對待我們非常好，非常聰明的這樣做」。

賴拉再次回憶中國行的視頻衝上了微博熱搜，截至5月22日上午已有近2800萬閱讀量，不少網友在留言中對賴拉留下好印象：「川普家事實還算有人有眼光」，「這個兒媳婦還挺好的」，「我也覺得這個兒媳婦不錯」，「我也覺得她是很善良情商高的女性」，「代表中國文旅謝謝您」，「不錯讓更多的美國人了解中國」，「果然是做傳媒的，知道怎麼宣傳」。

也有網友說，賴拉的「震撼」說明了西方對中國的偏頗報導如何深植了西方人心：「每個來過的人都說和他們報導的不一樣」，「百聞不如一見」，「所以說要親身體驗才知道」，「賴拉·川普的長城一遊，是一次絕妙的『反差公關』，她用一句『遠比想像震撼』，四兩撥千斤地擊碎了西方媒體長期編織的刻板濾鏡，這是比任何外交辭令都更有力的文化突圍」，「她去的還只是慕田峪」。