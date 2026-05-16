川習會後 人民日報：處理好台灣問題中美關係就能穩定

中國國家主席習近平5月14日上午在北京人民大會堂與美國總統川普舉行會談時稱，他同川普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。（路透）

美國總統川普 昨天結束三天訪陸行程，中共中央黨報「人民日報」指出，此次川習會 ，中美共同構建「建設性戰略穩定關係」，而台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理好兩國關係就能保持總體穩定。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，為中美關係行穩致遠築牢根基。

「人民日報」16日在2版「鐘聲」欄目發表題為「相向而行，共同開啟中美關係新篇章」的評論文章指出，5月14日上午，中國國家主席習近平 在北京人民大會堂與川普舉行會談。兩國元首就構建「中美建設性戰略穩定關係」新定位達成共識，為未來三年乃至更長時間的中美關係提供了戰略指引。

文章稱，在百年變局加速演進、國際形勢變亂交織的當下，中美共同構建「建設性戰略穩定關係」，將推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

「人民日報」重申，中美關係「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。

文章強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，為中美關係行穩致遠築牢根基。

「人民日報」稱，2026年為中美關係標註了繼往開來的新定位，但定位不等於定型，規畫不等於抵達。未來，雙邊關係能否行穩致遠，抵達「建設性戰略穩定」的彼岸，關鍵在於中美雙方要相向而行，落實好兩國元首共識，將新定位轉化為實實在在的行動，共同開啟中美關係新篇章，不斷為世界注入更多穩定性和正能量。