我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

洛杉磯孕媽牽2歲女兒散步 遭「殭屍」堵路 嚇到發抖

防止核武器擴散 中裁軍大使批日本消極 籲國際警惕

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國裁軍大使沈健在聯合國特別點名日本近年來在擁核問題上的消極動向，強調國際社會應...
中國裁軍大使沈健在聯合國特別點名日本近年來在擁核問題上的消極動向，強調國際社會應保持高度警惕。（取材自央視新聞）

據央視新聞報導，當地時間4日，在聯合國紐約總部舉行的「核不擴散條約」第11次審議大會上，中國裁軍大使沈健特別點名日本近年來在擁核問題上的消極動向，強調國際社會應保持高度警惕。

沈健表示，防止核武器擴散是「核不擴散條約」的核心目標之一。當前全球戰略安全環境持續惡化，個別國家奉行雙重標準處理核不擴散問題，嚴重動搖廣大無核武器國家對條約權威和國際原子能總署保障監督體系的信心。

中方指出，應降低核武器在國家安全政策中的作用。當前，部分核武器國家及其盟友不斷強化和共享延伸威懾安排，相關「友好核擴散」趨勢令人擔憂。

沈健說，中方呼籲核武器國家將部署在境外的核武器全部撤回本國，參與「核共享」「延伸威懾」安排的國家停止升級甚至在其他地區複製相關安排，應防止通過「核共享」擴散核武器。

報導稱，中方還在發言中指出，個別國家政府高官公開鼓吹尋求擁有核武器，嚴重衝擊「核不擴散條約」的權威和信譽。近年來，日本在相關問題上的一系列言行尤其值得國際社會警惕。

沈健表示，近年來，日本在擁有核武器問題上消極言行不斷，推動修改和平憲法「無核三原則」，擴充遠程打擊能力，尋求盟國在日本部署核武器。國際社會要保持高度警惕，加強監督核查，嚴肅對待敏感核材料生產能力與消耗之間的嚴重失衡問題，堅決遏制有關國家擁核圖謀。

日本共同社報導，中國外交部軍控司司長孫曉波4月29日在聯合國「核不擴散條約」審議大會一般性辯論演講中指出，日本正在推進修改和平憲法和「無核三原則」，國際社會應加強對日本的監督，堅決阻止其獲取核武器。日方則反駁稱，「日本把無核三原則當作政府方針予以遵守」，雙方就此展開交鋒。

此外，日本防衛大臣小泉進次郎5日前往菲律賓，將觀摩美國、菲律賓、加拿大及日本等國部隊舉行的「肩並肩」國際軍演，並與菲律賓總統小馬可仕會談，推動深化兩國防務合作關係。

美聯社報導，小泉進次郎將在菲律賓首都馬尼拉會晤小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）及國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.），可能討論日本二手驅逐艦移轉給菲律賓事宜。

日本 聯合國

上一則

再生能源下一代核心技術 中國專利數超車日本

下一則

半導體自主 中企矽晶圓拚今年7成採用國產

延伸閱讀

中示警：日「只差一把螺絲刀」 能生產5500枚核彈頭

中示警：日「只差一把螺絲刀」 能生產5500枚核彈頭
美菲肩並肩軍演制中 日防相親赴觀摩

美菲肩並肩軍演制中 日防相親赴觀摩
菲律賓總統小馬可仕將訪日本 深化戰略夥伴關係

菲律賓總統小馬可仕將訪日本 深化戰略夥伴關係
向菲美肩並肩軍演示威？ 解放軍在呂宋島以東實彈射擊

向菲美肩並肩軍演示威？ 解放軍在呂宋島以東實彈射擊

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30
女子半夜接到過世親人的來電，卻意外揭發多起刑事案件；示意圖。 （取材自紅網）

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

2026-05-04 09:30
拍攝視頻的博主看到篡改侵華歷史，當場被氣哭。（視頻截圖）

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

2026-05-01 05:30

超人氣

更多 >
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了
番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要

番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要