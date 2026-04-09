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中國電信等三家電信公司 在美資料中心恐遭禁止營運

記者黃國樑／即時報導
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美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，可能會禁止中國移動、中國聯通及中國電信等三家中...
美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，可能會禁止中國移動、中國聯通及中國電信等三家中國主要電信公司在美國營運資料中心。 （路透）

路透社報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，可能會禁止中國移動、中國聯通及中國電信等三家中國主要電信公司在美國營運資料中心，並可能禁止電信業者與這些中國營運商建立連接。

美國聯邦通信委員會表示，已初步得出結論，應禁止在美國運營的美國電信運營商和其他電信運營商與所謂的「國家安全風險列管名單」上的公司互聯互通，該委員會稱這些公司構成國家安全問題，其中包括中國移動、中國電信以及中國聯通。

報導稱，美國聯邦通信委員會表示，正在考慮禁止擁有資料中心或所謂「接入點」（即位於互聯網交換中心的接入點）的中國電信公司與其他公司互聯。該機構還表示，正在考慮擴大部分被列入國家安全名單的公司的關聯公司提供美國電信服務的禁令範圍。FCC還可以禁止電信業者與安裝了包括華為和中興通訊等已在禁令名單上公司設備的公司進行互聯互通。

報導稱，美國聯邦通訊委員會計劃在4月30日的會議上對該提案進行初步投票。

去年10 月15日，美國聯邦通訊委員會 表示，出於國家安全考慮，將撤銷香港電信營運商電訊盈科子公司香港電訊 (HKT) 在美國的營運資格。去年12月，美國聯邦通訊委員會又表示，為了防止自動語音的詐騙電話，可能會禁止中國移動、中國電信和中國聯通接入美國網路。

在此之前，美國聯邦通訊委員會已經禁止這三家公司在美國營運。 2019年，FCC拒絕了中國移動在美國提供電信服務的申請。 2021年，FCC撤銷了中國聯通、太平洋網路及其全資子公司ComNet的美國營運許可；2022年，FCC又撤銷了中國電信美洲公司的美國營運許可。

這週三，美國聯邦通信委員會進一步表示，將於 4 月 30 日就禁止所有中國實驗室測試智慧型手機、相機和電腦等電子設備供美國使用的一項提案進行投票，擴大了先前針對北京的行動範圍。

報導稱，去年 12 月，FCC也禁止進口所有中國製造的新型號無人機；上個月，FCC 又禁止進口中國製造的新型號消費路由器，即連接電腦、手機和智慧型裝置到網路的裝置。

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