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平衡中歐貿易 中國東航158億美元買101架空巴飛機

記者賴錦宏／即時報導
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中國東方航空25日稱，已簽署一項價值158億美元的協議，購買101架空巴A320NEO系列飛機。（取材自微博）
中國東方航空25日稱，已簽署一項價值158億美元的協議，購買101架空巴A320NEO系列飛機。（取材自微博）

中國東方航空25日稱，已簽署一項價值158億美元的協議，購買101架空中客車A320NEO系列飛機。德國領導人上個月訪北京時曾說，這筆採購已經敲定。

綜合法新社和觀察者網報導，東航25日發布公告稱，當天與空巴簽訂飛機購買協議，決定向空巴購買101架A320NEO系列飛機。

公告披露，有關飛機計畫於2028年至2032年分批交付於東航。此次購買飛機的目錄價格合計約為158.02億美元。

東航稱，經過多輪商業談判，公司和空巴協商達成的飛機交易實際價格顯著低於基本目錄價，取得了較為優惠的折扣。

德國總理梅爾茨在2月訪問北京期間，與大陸國家主席習近平會談時說，中國已同意最多增購120架空巴飛機，但沒有說明具體採購時間。

這筆最新的空巴交易，是在去年底多家陸企宣布一系列訂單之後達成的。大陸中國國航、吉祥航空，以及春秋航空等早前宣布採購約150架飛機。

另據證券時報報導，東航表示，公司本次引進的飛機是空巴最新一代窄體機型，將有利於公司補充窄體機運力、優化機隊結構、降低油耗及單位成本、優化航線網絡、提升旅客乘機體驗，有力支撐公司「往遠處飛、往國際飛、往新興市場飛」的戰略布局，助力公司實現「雙碳」（碳達峰、碳中和）目標。

本次購買的系列飛機計畫於2028年至2032年分批交付公司，其中，2028年計畫交付九架，2029年計畫交付19架，2030年計畫交付30架，2031年計畫交付27架，2032年計畫交付16架。該公司預估在本次引進飛機的交付期間（2028-2032年）將有至少53架A320系列飛機因租賃到期或機齡因素退出運營，因此東航本次購買的101架飛機對部分存量機型起到置換更新作用。

德國 東航 空巴

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