我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美稱癱瘓伊朗飛彈能力 為何還在打？半島電視台揭關鍵

伊朗新領袖拒絕停火 首參與外交會議 開1條件才降溫

路透：中國已批准多家中企採購Nvidia H200晶片

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
路透18日引述知情人士報導，中國有關部門已批准多家中國企業採購輝達 H200人工智慧晶片。（路透）
路透18日引述知情人士報導，中國有關部門已批准多家中國企業採購輝達 H200人工智慧晶片。（路透）

路透18日引述知情人士報導，中國有關部門已批准多家中國企業從美國晶片巨頭Nvidia輝達（另稱英偉達）採購H200人工智慧（AI）晶片。輝達執行長黃仁勳17日時說，輝達已獲得許多中國客戶的H200晶片授權，並已收到「許多」公司的採購訂單。

輝達數月來一直在等待美國和中國當局的授權。此前，輝達已經獲得美國方面的部分批准，知情人士稱，輝達目前也已從北京方面獲得多家中國客戶的相關許可。

中國駐華盛頓大使館發言人回應指，對相關細節並不知情，並將相關問題轉交主管部門。

黃仁勳17日在GTC大會記者會上表示，輝達正在重啟H200的生產，情況較數周前已明顯改善。根據英國金融時報上月報導，因美、中的監管障礙，輝達一度暫停生產H200。

美國財經媒體CNBC也報導，黃仁勳表示輝達已獲美中當局的批准。一位中國企業的消息人士稱，他們不知道中國當局是否已經最終批准，但輝達方面通知現在已可以下單。

彭博報導，輝達對中國出口H200需要接受美國方面的審查，並被徵收25%關稅；監管機構還考慮對單一客戶採購量設限，最多7.5萬枚晶片，總出貨量或控制在100萬枚以內。

世報陪您半世紀

輝達 人工智慧

上一則

兩會後首「虎」被擒 甘肅副省長雷思維任上落馬

下一則

年輕人瘋養「龍蝦」 背後藏失業隱憂

延伸閱讀

Nvidia搶中國AI市場 黃仁勳：H200重啟生產、Groq新晶片登場

Nvidia搶中國AI市場 黃仁勳：H200重啟生產、Groq新晶片登場
黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元

黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元
黃仁勳：Nvidia2027先進AI晶片商機達1兆美元

黃仁勳：Nvidia2027先進AI晶片商機達1兆美元
Nvidia GTC大會登場 黃仁勳將發表新一代晶片與軟體

Nvidia GTC大會登場 黃仁勳將發表新一代晶片與軟體

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30

超人氣

更多 >
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人