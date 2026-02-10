拔掉張又俠後 習近平考察科創園 藉行動表示一切如常

習近平(中)9日前往北京亦莊的「國家信創園」視察創新科技，以行動對外宣告「一切如常」。(新華社)

在中共 中央軍委副主席張又俠 日前落馬後，坊間關於當前中國政軍情勢的傳言不斷，中共總書記習近平 則是一再以行動對外宣告「一切如常」。據新華社、人民日報、央視新聞等官媒報導，9日上午，習近平前往位於北京亦莊的「國家信創園」，考察包含人工智慧、機器人等科技創新工作。

這是習近平今年首個地方考察行程，也是在象徵未來五年「十五五」規畫開局後的首次考察，且時間點落在中共中央政治局1月30日聚焦量子科技、具身智慧等未來產業舉行集體學習的10天後，凸顯高科技與創新產業在中國未來5年發展的戰略位置。

央視報導，「習近平察看代表性科技創新成果展示，並同科研人員和科技企業負責人代表親切交流」，不過央視新聞這則約34秒的影片只有襯底音樂，並未播出習近平談話聲音。從央視新聞畫面來看，習近平參觀的重點包括AI和機器人，小米集團創辦人雷軍等人則在「國家信創園」展示大廳列隊鼓掌歡迎習近平的到來，並聆聽習近平訓示。

據官方消息，國家信創園目前入駐企業已達1000家，包含CPU、超級運算等領域，未來布局將延伸至人工智慧、量子科技、6G等前沿領域。

人民日報指出，科技競爭已成為大國博弈的關鍵戰場，「十五五」規畫建議40多次提到科技。報導還說，科技創新是牽動中國發展全局的「牛鼻子」，在不確定、難預料因素增多情況下，要善於把握新一輪科技革命和產業變革等關鍵因素，中國式現代化要靠科技現代化作支撐。

由於張又俠落馬震驚國際，中國內部更是各種傳言不斷，不過習近平仍如常進行各種公開活動，對外宣告「一切如常」，包括：1月29日在北京會見到訪的英國首相施凱爾；1月30日主持中共中央政治局第24次集體學習；2月3日在北京與到訪的烏拉圭總統奧爾西會談。